展現書法的眾相與生命力 2025橫山書藝雙年展：運動中的書法，12月20日隆重登場

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市立美術館旗下的橫山書法藝術館於2021年開館，是全臺首座以書法藝術為主題的藝文場館，肩負保存、研究、發展及推廣的使命，期能繼往開來，拓展國際書藝交流，建構亞洲書藝發展基地。近年紮實豐富的展覽內容、出色的建築與空間設計和舒適悠閒的自然環境，於2025年成為臺灣近年重要的文化觀光前百大亮點。

書法為何仍重要？橫山書藝雙年展的意義

橫山書藝雙年展是一個聚焦當代書法重要議題和省思的關鍵機制與指標性展覽，旨在推動書法藝術的多元發展與當代表現，並持續拓展討論書法於當代藝術世界所關注各議題現象，期待能讓書法藝術與時俱進，創造傳統與現代交互激盪對話的可能。即將於2025年12月20日隆重登場的第二屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法——從文人的案頭到諸眾的街頭」，由國立臺南大學林俊臣教授擔任策展人，並邀請龔卓軍、小原俊樹、谷川雅夫三位學者擔任策展顧問。

文人的案頭到諸眾的街頭的雙重辯證

本屆雙年展從反思書法在當代被過度視覺化與形式化的趨勢切入，回到書法作為書寫行動的本質，重新檢視其在生活與藝術之間的多重位置。策展以「專業／非專業書寫者並陳」為重要策略，跳脫技法與風格的單一鑑賞路徑，讓觀眾得以從更開放的角度理解書法如何在不同脈絡中持續運動與發展、擴散並延續藝術生命力。

此次雙年展集結45位國內外藝術家、時間跨距從17世紀以降到當代，逾百件作品同台展出。作品形式從傳統的立軸、手卷、文人書信尺牘、詩稿，到藝術家如行者般以日課積累的書寫痕跡，以及與現代舞蹈、電影海報等跨界合作的應用案例。期能藉由回望書法經典作品與對照現代應用呈現，勾勒出「藝術中的書法」與「生活中的書寫」之間的雙重辯證性。

古今中外大師名人齊聚的豪華陣容

于右任、胡適、周夢蝶、賴和、李敏勇、蔣勲、杜忠誥、舒國治、孫大川……等多位名家作品齊聚；劉開、何佳興把書法視為視覺符號與風格語彙的靈感來源，應用在電影及表演藝術的海報設計；李敏勇和李根政則以書法表態，讓文字成為文化與理念的發聲工具，回應時代的環境議題。

日本明治至大正年間的文人畫家、儒學學者，被譽為「日本最後的文人」的富岡鐵齋；生平事蹟被拍成電影、在台上映的日本國寶畫家熊谷守一；以及以清簡自然的筆意深刻影響日本近代書法發展的江戶末期僧人良寬；另有以突破傳統、引領前衛書法風潮而聞名國際的井上有一——多位日本重要書家代表作品，皆將在本次展覽中隆重呈現。古今中外名家齊聚，規模盛大

12/19開幕預展活動亮點：何佳興現場揮毫vs.林強現場音樂演出

為展現此次展覽的活力與鮮明特色，在開幕活動當天安排特別演出：由何佳興當眾揮毫，结合近年創作重心在電影配樂和表演藝術結合的林強進行現場音樂演出，讓參與貴賓近距離感受運動中的書法魅力。

展覽12月19日開幕預展，自2025年12月20日（五）至2026年4月13日（一）於橫山書法藝術館展出。展覽期間辦理國際交流論壇與專題講座，最新活動消息請至桃園市立美術館官方網站(https://tmofa.tycg.gov.tw)查詢。

2025橫山書藝雙年展：運動中的書法——從文人的案頭到諸眾的街頭

展覽期間｜2025年12月20日（五）至2026年4月13日（一） (週三至週一 09：30-17：00 每週二休館)

展覽地點｜橫山書法藝術館(桃園市大園區大仁路100號)

策展人｜林俊臣（國立臺南大學教授）

策展顧問｜龔卓軍（國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士班教授）、小原俊樹（日本福岡教育大學名譽教授）、谷川雅夫（國立清華大學通識教育中心客座教授）

指導單位：桃園市政府、桃園市議會、桃園市政府文化局

主辦單位：桃園市立美術館｜橫山書法藝術館

藝術家名單（依生年順序）

王鐸、白隱慧鶴、仙厓義梵、良寬、何紹基、三輪田米山、巖谷一六、富岡鐵齋、日下部鳴鶴、楊守敬、中村不折、于右任、熊谷守一、熊十力、胡適、賴和、彭醇士、須田剋太、井上有一、周夢蝶、葉世強、陳坤一、周渝、李敏勇、邱振中、蔣勳、小魚、杜忠誥、李郁周、樂心龍、舒國治、孫大川、魯朴、白謙慎、谷川雅夫、劉開、曾翔、卜茲、陳永模、施俊吉、和田大卿、李根政、薛龍春、何佳興、胡博傑

館校合作：鄭琬蒨暨青園國小6年3班全體同學

開幕表演：林強、何佳興 (圖：橫山書法藝術館提供)