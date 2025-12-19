展現未來創作力 HTC VIVERSE首屆全球大專院校黑客松成果揭曉

記者李鴻典／台北報導

HTC宏達電子旗下沉浸式內容創作與發行平台 VIVERSE ，今（19）日正式公布首屆全球大專院校「VIVERSE Spark」黑客松（Hackathon）得獎名單。這項年度競賽自啟動以來吸引來自北美、歐洲與亞洲超過 40 所大學參與，學生以 WebXR 技術在 VIVERSE 上打造跨平台沉浸式作品，並角逐最高 5,000 美元現金獎，涵蓋遊戲、互動藝術形式與社交體驗，展現新世代創作者在虛擬內容市場的蓬勃潛力。

HTC VIVERSE首屆全球大專院校黑客松成果揭曉。（圖／HTC提供）



今年的參賽團隊來自藝術、設計、電腦科學等多元領域，充分體現未來沉浸式內容創作的跨域趨勢。學生們所創作的專案能在筆電、平板、智慧型手機等多種裝置上以瀏覽器直接體驗，包含以虛擬世界降壓「討伐藏身村民中的惡魔」、以遊戲對抗日常倦怠的反烏托邦幽默創作，甚至讓玩家化身為「有感知的雲朵」探索心靈風景的社交體驗。這些作品不僅展示 WebXR 的創作自由與跨平台優勢，也突顯沉浸式內容創作相關市場預計於 2034 年突破 1,250 億美元規模的巨大機會。



HTC說明，VIVERSE 已累積超過百萬月活躍使用者，並持續快速成長，成為全球創作者打造沉浸式互動世界、遊戲內容與社交空間的重要平台。



在創作過程中，學生運用 3D 建模軟體、多款遊戲引擎及自製角色、動畫與物理互動機制，打造完整的敘事場景及世界觀。University of Houston CougAR Lab 創辦人 Tony Liao 表示：「學生透過挑戰，實際操作 3D 建模、多種遊戲引擎、自製角色美術、動畫與物理系統等技術，並以敘事方式整合所有才能，這正是我們希望學生能具備的能力。」

第1名：The Knight Watcher – University of Houston。（圖／HTC提供）



Royal College of Art 的學生也分享 VIVERSE 在創作上的突破性價值：「VIVERSE 平台的易用性－免安裝、點擊即可體驗、建置流程簡單但功能強大，讓我們真正從 0 到 1 完成創作。這次經驗徹底改變我對沉浸式敘事的思考方式，也更加確立我投入沉浸式遊戲設計的職涯方向。」



來自 Academy of Art University 的學生 Vicente Bookman 則表示：「你不需要下載 Roblox 或 Fortnite 才能開始創作，只要開啟 VIVERSE 就能自由打造屬於自己的世界。」



本屆競賽共設三大類別：沉浸式敘事（Immersive Storytelling）、遊戲（Games）與社交體驗（Social Experiences），最終由主辦單位評選出各類前三名及佳作。，展現全球年輕創作者的技術能量與想像力。



佳作：VR-Story & Dream Maker – National University of Kaohsiung（國立高雄大學）。（圖／HTC提供）



2025「VIVERSE Spark」得獎名單

沉浸式故事敘事（Immersive Storytelling）

第 1 名： The Knight Watcher – University of Houston

第 2 名： Day X – Royal College of Art

第 3 名： Mission Miss – Royal College of Art

佳作： VR-Story & Dream Maker – National University of Kaohsiung（國立高雄大學）



遊戲（Games）

第 1 名： Office Crashout – Academy of Art University

第 2 名： Ditto – Academy of Art University

第 3 名： Car Repair Simulator – University of Massachusetts Amherst

佳作： Axolotl Adventure – University of Houston



社交體驗（Social Experiences）

第 1 名： Nimbus – Royal College of Art

第 2 名： Restaurant World – University of Cincinnati

第 3 名： OTR 12th and Vine – University of Cincinnati

佳作： Interverse – National University of Kaohsiung（國立高雄大學）

