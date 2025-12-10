展現桃園農業專業實力 青農陳士賢勇奪日本米食鑑定大賽世界首獎

桃園市長張善政於市政會議中表揚大園區青農陳士賢勇奪日本米食鑑定大賽世界首獎。





桃園市大園區青農陳士賢以自家栽種的「桃園3號」白米，參加日本第27屆「米·食味分析鑑定國際大賽」，從逾5,000件樣品中脫穎而出，勇奪最高榮譽金賞獎。桃園市長張善政10日於市政會議特別給予表揚同時強調，日本對稻米品質要求嚴格，此次奪冠極為不易，充分展現桃園農業的專業實力與國際競爭力。

張善政市長表示，陳士賢長年專注稻米栽培，對田間管理相當用心，此次獲獎不僅是個人的榮譽，也為桃園增光。桃園具備良好自然條件，加上青農投入及市府推動智慧農業與技術輔導，使本市稻米品質持續提升，相關成果已在國際舞台獲得肯定。

張善政也提到，市府將頒發200萬元獎金表揚陳士賢。此次除奪得世界首獎，在短短數日內已接獲12個貨櫃外銷訂單，充分顯示桃園優質稻米的國際競爭力。張市長強調，市府將持續協助農民精進技術、拓展通路，讓更多桃園農產品行銷全球，進一步提升桃園農業品牌與價值。

