展現溫馨社區之家 國安好宅「身障三合一」服務據點今（16）日啟用

全國首創台中+2，國安好宅共居房，身障服務溫馨啟用。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市身心障礙社區式服務再創新里程碑！位於西屯區國安好宅的「天生我才台中國安站」今（16）日正式啟用，整合小型日間作業設施、社區日間照顧及社區居住三大服務，成為全國首處於社會住宅內提供「身障三合一」服務的據點，更是全國首創由社宅提供共居房，作為身障者社區居住服務空間，市府社會局以此打造更完整、在地化的支持網絡。

社會局長廖靜芝與小作所學員包裝手工皂。（圖/記者廖妙茜拍攝）

廖局長進一步說明，「天生我才台中國安站」具備兩項全國首創特色，除整合三項身障社區服務外，國安好宅更特別提供1戶設有6間套房的共居房，作為社區居住家園使用。身心障礙者與教保員各自擁有獨立房間，同時可在廚房、客廳等公共空間共享生活、交流互動，透過日常生活訓練，逐步培養獨立自主能力，為未來回歸社區生活奠定基礎。

小作所學員製作手工皂。（圖/記者廖妙茜拍攝）

唐氏症基金會董事長林正俠指出，身心障礙青年從校園邁向社區、從家庭走向自立生活，需要長期且穩定的支持。「天生我才台中國安站」是市府、基金會與在地社區攜手合作的重要成果，透過三合一服務提供更全面的支持，不僅是一處服務據點，更是一個促進交流、累積自信、展現能力的溫馨「社區之家」。

國安好宅提供共居房作為社區居住家園。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局表示，未來將持續爭取社會住宅空間，擴大身心障礙社區式服務量能，減輕家庭照顧壓力，並協助家屬獲得喘息支持。「天生我才台中國安站」服務時間為每週一至週五上午8時至下午5時，服務內容包含手工皂製作、代工包裝等作業訓練，以及自立生活訓練與多元休閒文康活動。歡迎有需求的家屬洽詢社工，電話：04-24620590（小作所）、04-26420031（社區日照）。