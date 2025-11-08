展現環保永續 南亞與台化回收材料製成台塑企業運動服
〔記者張慧雯／台北報導〕今年台塑企業運動會最特別的就是運動會服裝，台塑企業總裁吳嘉昭表示，今年運動服都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是台塑企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。
面對全球經營環境嚴峻，吳嘉昭認為，台塑企業在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型，深化產業佈局，做為企業共同的經營方針，同時結合產業發展的新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業，把資源放在最有效的地方，讓整個企業更有創造力、更有競爭力。
他也希望持續強化經營，利用現有產品的特性，以及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。
吳嘉昭指出，今年台塑企業運動會服裝，都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這是企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。
