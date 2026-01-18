展現社區共融 中友百貨彩繪燈籠串聯中彰投

台中中友百貨推出年度彩繪燈籠共創計畫，作品懸掛在賣店，增添年節氣氛。 圖：中友百貨/提供

[Newtalk新聞] 台中中友百貨推出年度彩繪燈籠共創計畫，以「花開富貴，好事花生不間斷」為彩繪主題，延伸「愛與期待，擴大連結」的精神，邀請台中市北區錦平里、彰化市成功里、竹中里，以及南投縣埔里鎮廣成里，號召三地里民共同投入彩繪創作，讓藝術成為連結鄰里、拉近距離的重要媒介。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「本次活動除了邀請中、彰、投三地里民，同時廣邀教育與公益單位共襄盛舉，攜手三所學校與二個社福團體共同創作，包括台中科技大學、台中市私立大蘋果幼兒園、頭家國小故事組，以及慢飛天使特殊關懷協會、瑪利亞社會基金會，由中友百貨裝飾課同仁擔任指導老師到各地與民眾共同創作，募集到近千顆的手繪燈籠，透過不同年齡層、不同背景的參與者，以一盞盞手繪燈籠傳遞祝福與希望，讓公益關懷自然融入年節氛圍，擴散到百貨空間的每一個角落。」

中友百貨亦邀請顧客、內部員工與專櫃同仁共同參與，並於元旦在1F廣場舉辦彩繪燈籠活動，邀請藝術家愚魚老師親自指導，讓顧客、夥伴與社區居民一同成為藝術共創的一份子。完成的燈籠作品將設置於館內各樓層與公共空間，形塑溫暖、共融且富有故事感的節慶景象。

透過此次跨店、跨縣市、跨族群的合作，中友百貨期盼讓台中、彰化、南投的鄉親真切感受到品牌對在地社區的重視與投入，也象徵對未來彰化分店與埔里農莊深耕發展的美好期待。這不僅是一場彩繪燈籠活動，更是一項以藝術為橋梁、以情感為核心，連結地方文化與社會關懷的ESG實踐行動。

