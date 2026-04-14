【展現神蹟】Steam《我是耶穌基督》宣傳片釋出 玩家在遊戲中體驗彌賽亞的一生



由 PlayWay 發行、Space Boat Studios 開發之遊戲作品《我是耶穌基督》（I Am Jesus Christ）今日釋出宣傳片，玩家將在遊戲中跟隨祂的足跡，從出生到復活。施行神蹟，邂逅聖經人物，探索從耶路撒冷到加利利的聖地。在遊戲中成為彌賽亞。

《我是耶穌基督》宣傳片

《我是耶穌基督》將帶領玩家穿越回兩千多年前，跟隨耶穌基督的足跡，從祂的洗禮到復活。開發團隊受新約聖經啟發，並透過《我是耶穌基督》為玩家帶來獨特的靈性模擬體驗：「你準備好在沙漠中抵抗誘惑、治癒病人、幫助有需要的人了嗎？」，玩家將在遊戲中體驗 30 多種意義非凡的奇蹟，從餵飽 5000 人、治癒痲瘋病人到平息風暴、使盲人重見光明。透過禱告將加深你與聖靈的聯結，全新的遊戲機制與永恆的聖經故事交相輝映。《我是耶穌基督》力求以引人入勝且尊重的方式分享福音。

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《我是耶穌基督》遊戲截圖

《我是耶穌基督》遊戲截圖

開發團隊指出將使用 AI 生成來協助本作的製作配音：「我們是一個由五人組成的團隊，在沒有大型工作室規模預算支持的情況下，已經為這個專案努力了數年。對我們來說，這是一種切實可行的解決方案，使我們能夠以自己所追求的品質水準完成這款遊戲。所有創意決策以及遊戲的最終呈現都由我們的團隊完成」。AI 被用作輔助製作的工具，而不是用來取代這款遊戲背後創作工作的行為。

《我是耶穌基督》

《我是耶穌基督》將於 4 月 2 日推出，當天也是西方基督教傳統中的濯足節，位於復活節前的星期四。這一天是為了紀念耶穌在受難前夕的「最後的晚餐」中，為十二門徒洗腳的謙卑榜樣，並設立了聖餐禮。它象徵著僕人式的服事、謙卑與彼此相愛。