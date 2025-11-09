展現竹東女力足跡 竹東女路導覽員培力開放報名

為回應國家婦女館自二O一五年起推動的性別地景計畫，新竹縣政府委託新竹縣南區婦女福利服務中心辦理「竹東女路導覽人員培訓計畫」，邀請在地婦女或對性別文化導覽有興趣者報名參加，優秀學員將成為「竹東女路」導覽員，以女性視角重新詮釋竹東的文化與生命脈動。

社會處九日表示，竹東鎮坐落於新竹縣中部，是一座匯聚客家、原住民與新住民文化的多元城鎮。長久以來，竹東的女性在家庭、產業、教育與手作技藝等領域默默耕耘，她們的努力與智慧深深扎根於生活，卻常隱沒於日常之中，期待發展更多元「女力足跡」，讓更多人看見新竹縣女性的力量。

培訓計畫預計於十一月十五日起辦理「導覽人員培訓課程」，課程內容包含性別意識、地方文化導覽與實地解說技巧，透過分組實作與實地走讀，培力學員成為「說故事的人」，完成培訓並通過評核者，將獲頒導覽員證書。即日起至十一月十二日開放報名，線上報名連結：https://forms.gle/4PmaRYgaXE3GdmUX9，活動相關資訊，詳情洽詢新竹縣南區婦女福利服務中心（電話：595-6900)。