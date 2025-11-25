展現臨陣當先精神！陸軍79名高階將官參與戰技競賽

陸軍司令部24日在桃園龍潭的大漢營區舉行114年「將官盃」體能戰技競賽，由陸軍司令呂坤修上將親自主持，召集司令部、軍團（防衛部）及旅（群）級主官共79名幹部參與。競賽內容包括3000公尺徒手跑步、伏地挺身及手槍射擊3項，藉以驗證平日體能戰技訓練的成果，也展現主官以身作則、臨陣當先的精神。

「將官盃」競賽 9公厘手槍射擊。(圖/陸軍司令部)

「將官盃」體能戰技競賽於當天清晨展開，首先由呂坤修主持升旗典禮，並於致詞時表示，「將官盃」旨在透過體能戰技競賽，強化高階幹部體能，落實「以身作則、身先士卒」精神，發揮「跟我來」的帶頭作用，進而帶動全軍訓練風氣。

「訓練乃戰力之泉源」，呂坤修勉勵參賽幹部應主動投入訓練，以「練力、練技、練膽、練心、練指揮」為要著，建立優良傳統；並強調，主官唯有具備強健體魄，方能在日常訓練及重要戰演訓任務中，率領士官兵精實訓練、克服挑戰，展現保衛國家安全的堅定決心。

3000公尺徒手跑步。(圖/陸軍司令部)

在升旗典禮後，由呂坤修親自鳴槍揭開3000公尺徒手跑步序幕，參賽幹部在完成第一項競賽項目後，緊接著進行2分鐘伏地挺身。兩項競賽後，參賽幹部轉往靶場實施T75K3式9公厘手槍射擊。參賽幹部依照射擊指揮官口令，從裝彈、上彈匣、據槍瞄準到射擊目標，順利完成體能戰技競賽。

競賽結束後，呂坤修於當日軍務會報中頒獎表揚此次「將官盃」成績優異人員，肯定上校以上各階主官在繁重任務下仍嚴以律己、持續鍛鍊，並強調體能與戰技是部隊戰備訓練的根本，無論在賽場或戰場，唯有「充分準備、持續訓練」，才能在關鍵時刻發揮堅強戰力。

伏地挺身。(圖/陸軍司令部)

