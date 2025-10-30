展現臺東豐沛創作能量 藝術家共譜工藝情詩

2025臺東工藝與國際交流駐村行銷計畫，今年以《藝息山海：獻給臺東工藝的十二首情詩》為主題，即日起在臺東故事館一樓展廳舉辦成果展。

成果展開幕典禮中，原住民表演精彩歌曲。

工藝家透過駐村交流，以各自的文化背景與工藝語言，回應土地的靈感與記憶，開幕典禮中，大家開心合影。

臺東縣政府推動「2025臺東工藝與國際交流駐村行銷計畫」，今年以《藝息山海：獻給臺東工藝的十二首情詩》為主題，即日起在臺東故事館一樓展廳舉辦成果展，展出6位工藝家跨越地域與文化的深刻交流成果，歡迎喜愛工藝與藝術的民眾前往欣賞。



臺東縣政府文化處長李吉崇表示，《藝息山海：獻給臺東工藝的十二首情詩》徵選3位臺東工藝家—巫伊平、謝聖華、王建傑，分別前往日本、馬來西亞與泰國駐村；同時迎來3位國際工藝家—來自日本的山下正行、馬來西亞的陳芷儀以及百慕達的Jordan Carey，於臺東進行45天的創作旅程。



李處長指出，6位工藝家透過駐村交流，以各自的文化背景與工藝語言，回應土地的靈感與記憶，每人創作2件作品，涵蓋陶藝、織布、自然纖維編織、百慕達風箏、阿美族傳統頭飾等多元媒材，共同譜寫十二首獻給臺東工藝的情詩。作品不僅展現自然、人文與工藝的交織，也記錄了工藝家與臺東社群互動的溫暖瞬間。



疫情結束後，臺東縣重啟工藝駐村交流，今年邁入第3年，每年除了推選3位在地工藝家至國外駐村，也接待來自遠方的工藝家們；今年嘗試將駐村天數延長，讓工藝家們能夠有更充分的時間了解地方、體驗文化、探索材質，也希望臺東帶給國際工藝家們嶄新的創作靈感與駐村體驗。



今年以《藝息山海：獻給臺東工藝的十二首情詩》為主題，象徵藝術如呼吸般自由流動，穿梭於山川與海洋之間，即日起至11月2日在臺東故事館1樓展廳展出，除了靜態展示外，還規劃數位媒體區與互動體驗區。讓展覽不僅是駐村計畫的成果呈現，更是一座文化橋樑，讓臺東工藝走向世界，也讓世界的創意在臺東落地生根。