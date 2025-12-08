展現英語文能力 花蓮英語文閱讀競賽

花蓮英語文閱讀能力競賽

深化學生英語文能力、強化國際競爭力，花蓮縣政府辦理「114年度學生英語文閱讀能力競賽」。全縣共有來自71所高中職、國中小407位學生參與，比賽涵蓋英語閱讀、造句及作文等三大項目，學生須運用閱讀理解、語法運用及書面表達等多項能力，展現平時的累積與訓練。



花蓮縣政府教育處表示，許多學生在賽前持續反覆練習、閱讀大量英文文章，有的準備自訂筆記、有的加強文法與段落架構，展現高度投入的學習態度。競賽當天，學生雖略帶緊張，但仍能沉著應試，展現清晰思路與良好語文基礎，表現令人欣慰。