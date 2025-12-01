展現豐碩青創成果！彰化青年創業嘉年華活力登場。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為推廣青年創業，建立青創交流平台與展銷機會，特別在員林市「圓林園」盛大舉辦「114年彰化青年創業嘉年華」系列活動，邀請眾多接受縣府青發處輔導、創業成功的年輕創業者前來展現多元化的創業成果，吸引眾多人潮以實際行動來支持青年新創品牌，幫助青創產業拓展更廣大市場。

彰化縣政府為協助青年朋友能留鄉、返鄉，每年都會編列1,000萬元經費，提供最高30萬元的「創業圓夢補助」獎勵金，累計多年來成果、已補助136位青年創業做頭家，並建立成熟的輔導創業機制，提供一年最多5次專業服務，協助青年處理實體店面，或電商領域等規劃問題。

彰化青年創業嘉年華，在「員林園」活力登場，展現豐碩青創成果！。（圖：李河錫攝）

縣長王惠美強調，青年朋友們創業後，最需要有舞台來展售創意作品和產品，因此，希望透過擴大為期2天的「青年創業嘉年華」系列活動，分別規劃有「青創市集、互動體驗、青創產品推廣、音樂表演及青年交流」等，還推出「雙倍園遊券」，各攤商更加碼推出限量福袋、物超所值，吸引眾多鄉親紛紛以實際行動前來支持青年新創品牌、拓展更廣大消費市場。

在提供青年創業空間方面，王惠美縣長表示，今年度特別在「圓林園滯洪池生態公園」2樓成立有「圓林園青創基地」，有3間獨立辦公室、30席共同工作空間及會議室等辦公設施，讓創業青年可安心打拚事業、互相砥礪交流，縣府將持續推動創業輔導服務，希望成為「彰化青年」返鄉創業最有力的靠山。

縣府青發處長陳柏村則表示，縣府將持續提供創業輔導服務。也推動青年創業圓夢補助計畫，只要完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，讓青年創業不再孤單。邀請青年朋友共同投入，勇敢創業實現夢想，一起打造更具活力與競爭力的青年友善之都。（李河錫報導）