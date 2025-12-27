展現超高親和力 邱議瑩掃市場被婆媽熱情擁腰

邱議瑩(左)在社群發出一張被鄉親摟著自拍的照片，笑回「拍照沒問題，摟腰也 OK 啦！」 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選進入最後倒數不到一個月，戰況持續升溫。各參選人把握時間深入基層，爭取鄉親支持，盼能代表民進黨迎戰國民黨的柯志恩，其中參選人邱議瑩今(27)日上午前往三民區金獅湖市場掃街，沿途收穫滿滿祝福，婆媽主動擁抱、合影，現場氣氛溫馨熱鬧，展現超高親和力。

面對鄉親的熱情，邱議瑩在社群發出一張被鄉親摟著自拍，笑回「拍照沒問題，摟腰也OK啦！」她說「冷冷的天，暖暖的手，感謝大家的鼓勵，我一定全力拚。」真誠自然的互動，讓市場鄉親感受到滿滿的溫暖。

對於黨內初選進入最後關鍵幾週，邱議瑩表示，會持續一步一腳印、勤走基層，盼能把握時間衝刺，接觸更多市民、傾聽更多聲音，爭取市民支持。

