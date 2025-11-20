展現跨域創新力 新北青創齊聚2025 Meet Taipei

《圖說》「宇宙製造」開發社交溝通虛擬助教，改善特教環境，中為青年局長邱兆梅。〈青年局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」今（20）日開幕，新北市青年局率領12組橫跨AI科技、教育、高齡照護、生醫、永續社會創新等五大前瞻領域的新創團隊，於「新北青創主題館」展示新北多元創新能量。民眾可於即日至11月22日Meet Taipei展期間至花博爭豔館參觀交流。

《圖說》新北青年局參與2025Meet Taipei創新創業嘉年華。〈青年局提供〉

青年局長邱兆梅表示，青年局青創基地內提供培育輔導、資源媒合、參與展會及品牌曝光，形成完整的創業輔助系統；而此次來到亞洲最具影響力的新創展會之一Meet Taipei，也是新北新創團隊驗證產品、拓展商機並接軌國際市場的重要舞台。藉由此次展出的創新解方，呼應新北市政府持續推動智慧城市與產業轉型的發展方向。

《圖說》新北青年局率12組新創團隊參與2025 Meet Taipei創新創業嘉年華。〈青年局提供〉

她說，今年新北市青年局共帶領12組各青創基地的團隊，呈現青年創業者結合產業需求、創造社會價值的潛能。例如「瞬通科技股份有限公司」結合AIoT物聯網技術與雲端平台，在智慧長照上的應用突破，以及「和誼科技股份有限公司」於資訊安全領域的創新布局，皆為城市創新帶來能量與變革。

《圖說》「愛吠的狗」主打AI真人智慧服務平台適用於觀光導覽、教育訓練等，吸引民眾駐足。〈青年局提供〉

邱兆梅指出，新北參展團隊涵蓋多元領域，其中「愛吠的狗娛樂股份有限公司」主打AI擬真人智慧服務平臺，已完成新台幣3,000萬元Pre-A輪募資，也計畫持續增資擴大公司規模；「宇宙製造股份有限公司」則推出「AI SOLLY特殊教育社交練習小夥伴」，目前已幫助全台600多所學校改善特殊教育環境，獲全球教育科技調研龍頭HolonIQ、經濟部及數發部聯合評選為台灣最具創新代表性的教育科技品牌。

《圖說》新北青年局攜手12組新創團隊進駐新北青創主題館。〈青年局提供〉

另外，「歐普斯佳行動科技股份有限公司」以在地二手交易平台「厝邊MyNeighbor」榮獲台灣尤努斯創新獎，以科技實踐社會永續精神，彰顯創新如何回應社會需求，並驅動城市進步。