展現跨域創新能量 中興大學五團隊勇奪第22屆國家新創獎殊榮

中興大學五團隊勇奪第22屆國家新創獎，展現跨域創新能量。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】第22屆國家新創獎頒獎典禮於日前盛大舉行，國立中興大學今年共有5個研究團隊脫穎而出，在生技保健、環境偵測、再生醫療、智慧生殖與動物產業等領域展現卓越能量，展現中興大學跨域創新的深厚實力。

陳全木講座教授–抗骨鬆胜肽之研發

陳全木講座教授兼學術副校長所領導的教育部高教深耕鳥禽動物生技研究中心團隊，致力於開發具有生理調節功能的活性胜肽，建立一個完整的”乳蛋白胜肽體學” (Milk Protein-based Peptidomics)，解析出30多種乳胜肽的結構與功能，分別對於心血管保健、調降高血壓、改善脂肪肝、輔助睡眠、及在抗骨質疏鬆與退化性關節炎等代謝疾病之功效與作用機制，豐富的研究成果已先後取得台灣、美國及歐盟主要國家共10國36項專利，並證實其在預防醫學與健康產業發展的價值。本次獲獎技術為「抗骨鬆胜肽的研發與臨床應用」，骨質疏鬆症是一種常見的骨質代謝異常疾病，在臺灣有高達21.5%的銀髮族罹患骨鬆症，目前臨床上使用的藥物常伴隨諸多不良副作用，因此研發具有抗骨鬆功效的天然保健素材產品成為現階段生技醫藥產業的發展重點。本團隊創新研發一條活性胜肽KFP-1 (由17個胺基酸組成)，透過腸道細胞試驗發現其具有結合鈣離子與促進腸道鈣吸收的功能。經動物試驗證實KFP-1胜肽可以刺激成骨細胞的生成和骨礦化並能抑制破骨細胞活性。透過三軍總醫院人體臨床試驗委員會同意收案近百位骨質疏鬆症患者進行為期6個月的逢機雙盲臨床試驗，結果顯示KFP-1胜肽處理組較安慰劑組在骨質新生重塑的指標上均顯著提升，並增加5%骨密度值。此一創新胜肽產品對於臨床骨質疏鬆症的健康管理及輔療將具有極大市場開發潛力。

廣告 廣告

梁振儒終身特聘教授–新型被動式採樣器應用於地表下環境污染物檢測

梁振儒終身特聘教授團隊開發之「新型被動式採樣器」，可於地表下土壤及地下水監測井中進行高密度佈設，透過被動式採樣同步收集氣相與液相污染物，高解析度且真實反映地表下污染之空間分布，完整描繪污染情形，進而協助建立三維場址概念模型(Conceptual Site Model, CSM)。此技術可有效提升污染調查之解析度與整治規劃之精準性，對土壤與地下水污染治理及場址復育具高度應用價值。此採樣器已獲環境部國家環境研究院納入標準採樣方法，列為「監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法（NIEA W108.51C）」。

王惠民教授–奈米氧化鈰免疫調控系統:針對膀胱炎與肌少症

王惠民教授以20–30奈米氧化鈰（CeO₂）奈米粒子打造長效抗氧化與免疫調控系統，可降低發炎反應、修復膀胱黏膜，動物實驗顯示痛閾提升200%、頻尿下降70%。同時在肌少症動物模式中，可改善肌力與肌纖維。系統已完成ISO 10993安全評估與GMP程序，具臨床與商轉前景。

吳靖宙終身特聘教授–非侵入式胚胎粒線體功能量測系統

為提升試管嬰兒(IVF)成功率，吳靖宙終身特聘教授團隊與茂盛醫院合作打造「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，藉微型電化學晶片在15分鐘內讀取囊胚耗氧率(OCR)指標，協助選出最具著床潛力的胚胎。與PGT相比，不需切片、不傷胚胎、胚胎無須冷凍待檢，可快速提供囊胚粒線體活性的客觀分析。已取得台灣專利、佈局美日歐智財。產品將以設備+晶片耗材+AI分析三元商模搶攻全球IVF的胚胎品質檢測市場。

李滋泰終身特聘教授–提升雞蛋產量創新專利益生菌

李滋泰終身特聘教授團隊以Bacillus velezensis益生菌作為飼料添加，改善腸道菌相、抗氧化並抑制發炎，可提升產蛋率、蛋殼強度與蛋品質。研究證實可替代抗生素、降低飼養成本，符合消費市場對健康蛋品的需求，具備國內外商品化潛力。

興大表示，此次五項成果橫跨精準醫療、環境永續到農業生技，展現興大在學術研發、臨床驗證與產業落地的實力，未來將持續推動技術移轉與產業合作，為臺灣創新生態系注入能量。