展現跨域教學成果 臺東區跨域美感交流會熱鬧登場

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114學年度臺東區跨域美感合作學校成果交流會合影

大武國小帶來精采開幕演出

(左起)國立成功商水劉泄嬉老師、胡方奕組長與劉瓊月主任。

大王國小蔡方婷主任

大武國小攤位

大王國小攤位

114學年度臺東區跨域美感合作學校成果交流會於今(12)日熱鬧展開，各校齊聚一堂，充分展現跨域教學的豐碩成果。活動不僅為學生提供展演舞臺，更匯聚了臺東縣多所學校，共同分享將美感教育融入多元領域的創新實踐。

活動開場由大武國小合唱團帶來精彩演出，合唱團學生施蕓安分享，他們在這次表演中演唱了原住民歌謠與臺灣組曲。她表示，唱歌讓她感到非常快樂，也為原住民天生優美的嗓音感到驕傲，更希望透過出外表演與參賽的機會，讓外界看見位處偏鄉的大武國小。

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國立成功商業水產職業學校老師劉泄嬉表示，課程特別將美術與國語文的「詠物篇」結合，帶領學生走出教室認識校園植物及外來種對生態的影響，並運用葉子拼貼與拓印來詮釋植物意象，藉此培養學生的觀察與創造力。此外，主任劉瓊月也分享了商科與美感結合的微型創業實作，學生們不僅製作出低成本、高利潤的「浮游花擴香瓶」，更學習運用AI科技輔助生成圖像來製作文創手提袋，讓不擅長美術的商科學生也能跨越創作門檻，激發多元的創意思維。

大王國小教導主任蔡方婷則分享了以「環保愛地球」為核心的特色課程，學校帶領學童前往海灘淨灘，將海洋廢棄物變黃金、賦予其新生命；同時，更讓六年級學生從木板切割開始，純手工打造出可以實際彈奏的烏克麗麗，學生們也在琴身上彩繪了金針花、太麻里日出、排灣族百步蛇、海洋及釋迦等在地特色意象。

臺東縣政府教育處長蔡美瑤由衷感謝計畫協同主持人李其昌教授、郭美女教授等團隊，以及每一位走入校園協助的藝術工作者。她表示，這些教育者長期的陪伴與教導是學生生命中的貴人，並期許臺東未來在每一場藝術教育的推動中，都能持續扮演關鍵且重要的角色。