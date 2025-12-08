展現身障者職場力量 「瑪利亞清潔高手工作隊磐石隊」歲末感恩茶會

wm20251208193845083625

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】 「瑪利亞清潔高手工作隊磐石隊」於日前舉辦歲末感恩記者會，向一路支持的企業、社區夥伴表達誠摯謝意，同時呈現身心障礙青年在專業清潔服務上的成長成果。

瑪利亞基金會為使身心障礙者，能具備工作技能與提昇身心障礙者的自尊和工作權，且清潔服務已是現代企業機關、甚至是繁忙的雙薪家庭經常委託勞務的營運項目，因此針對市場設計的服務需求。

「 清潔高手工作隊磐石隊」於92年開始成立以提供清潔服務為主要營業內容之庇護性清潔工作隊，致力於協助身心障礙朋友透過專業訓練與穩定就業，展現自身價值，以專注與細心獲得客戶一致肯定。對於庇護性就業者而言，清潔工作兼具社區化及庇護性之功能，可以藉著教保員長期性就業支持，使其能依照個別化產能與個人生心理狀況之職務分析配置、再設計的過程，持續給予個別化之強化與支持，而達到穩定就業的功能。

活動現場，由庇護工作隊員工-小儀(47歲/智能障礙-輕度) 分享心得及工作歷程。她自105年開始進入磐石隊,自105年進入磐石隊至今已滿9年,儘管因身體退化、膝蓋手術影響了她的行動能力，但她從未想過離開工作現場。小祖(36歲/智能障礙-中度) 現年已在磐石隊服務超過13年，她剛入隊時，對社區與陌生人極度退卻，甚至難以完成一項清潔工作。但她沒有放棄。在團隊與客戶的長期支持下，她從「怕生的女孩」轉變成會主動關心的資深夥伴，工作不僅穩定，更開始安排自己的生活，下班後會與朋友相約出遊，甚至在自己獲得公司的模範員工獎時，以一句「我請你們喝飲料」作為鼓勵夥伴的方式,今日的她，已是磐石隊中不可或缺的亮點人物。她的努力，也讓我們看見：只要願意陪伴與調整，年齡與障礙都不會是限制。磐石隊因應小儀與小祖的體能狀況重新設計工作任務，並在支持性強的客戶群配合下，讓她們可以持續在職場中發揮，這就是磐石隊「因人調整、因愛穩定」精神的最好證明。

瑪利亞基金會陳怡君執行長表示:清潔高手工作隊成立的初衷很簡單,因為我們相信，每一位身心障礙朋友都擁有值得被看見的能力。只要給予合適的訓練與支持，他們能夠像今天在座的每一位隊員一樣，用專業、用態度，站穩職場的一席之地。過去一年，我們的工作隊完成無數的服務任務，合作的企業與社區也越來越多。每一次任務背後，都有隊員認真操作、細心打掃的身影，有教保員耐心陪伴的努力，也有企業給予機會與信任的支持。在此，我要向所有願意與我們攜手合作的企業代表，致上最深的感謝。因為你們願意打開大門，成為最堅強的後盾，讓我們的隊員能走進社會、服務社會、並在服務中找到自信與價值。

活動最後，工作隊員向所有協力政府相關單位與友好企業夥伴獻上誠摯感謝與祝福，讓社會各界一同看見庇護就業的力量,攜手讓社會更友善、更乾淨的美好願景。