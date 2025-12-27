展現運動發展特色 聖約翰科大辦匹克球工作坊

聖約翰科技大學辦理「匹克球運動體驗工作坊」，展現校內匹克球運動發展特色，並深化高中與大專體育課程銜接。（圖：聖約翰科技大學提供）

為展現校內匹克球運動發展特色，並深化高中與大專體育課程銜接，聖約翰科技大學辦理「匹克球運動體驗工作坊」，邀請新北市立三重高中與三民高中網球專長師生蒞校交流。透過完整且系統化的課程規劃，讓高中生實地體驗大學運動教學環境，深入認識聖約翰科大在匹克球教學與人才培育上的專業能量。

此次工作坊由聖約翰科大休閒運動與觀光管理系李文田老師親自授課。李文田老師為國內知名匹克球金牌教練，長期帶領學生征戰國內外匹克球賽事，屢創佳績、獲獎連連，兼具豐富競賽經驗與教學實力。

課程設計兼顧理論與實務，內容涵蓋匹克球運動規則說明、基礎技術操作及比賽概念建構，循序引導學生掌握匹克球運動的核心精髓。由於參與學生多具備網球運動基礎，在其專業引導下，能迅速將既有運動能力轉化為匹克球技巧，展現高度學習成效。

課程以個人基本動作與擊球技巧訓練為主，協助學生迅速掌握匹克球的技術要領；下午則安排實戰對抗與戰術應用，透過分組競賽，讓學生在實際比賽中深化對規則理解、戰術運用與團隊合作的認識。活動最後進行成果競賽與頒獎，為一整天充實的學習體驗畫下圓滿句點。

休觀系主任蔡文程表示，此次活動不僅是運動交流，更是高中與大學課程銜接的重要實踐。透過實際走進大學校園、接受專業師資指導，高中生能提早了解聖約翰科大在匹克球運動、專業訓練與升學發展上的多元優勢。未來學校將持續推動匹克球特色發展，結合完善的教學資源與運動環境，歡迎對運動專長與多元學習有興趣的學生選擇聖約翰科大，開啟嶄新的學習與運動生涯。