展現醫學研發能量 高醫大獲國家新創獎13項肯定

高醫大在「國家新創獎」中，囊括13項榮譽，包括3項「學研新創獎」和10項「臨床新創獎」，在「學研新創獎」方面，周銘鐘教授團隊「胸腹部之智慧X光攝影及診斷系統」，可預測受檢者最佳X光攝影參數。

林宜靜教授團隊「毒駕偵測2.0：依托咪酯唾液快篩系統創新應用」，是全國首創針對新興藥物「依托咪酯」的唾液快篩系統，高佳麟教授團隊的「特用胜肽高效能合成技術」，可廣泛應用於生醫研究與產業開發。