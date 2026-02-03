展現長期耕耘成效 興大11學科躋身ESI全球前1%、晉國立大學第四

國立中興大學11學科躋身ESI全球前1%、晉國立大學第四。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中興大學學術表現再傳捷報，國際影響力持續攀升！根據 2026 年 1 月 8 日 最新公布的 Essential Science Indicators（ESI） 統計結果，中興大學新增「微生物學」學科晉級全球前 1%，入榜學科總數達11門，位居國立大學第四，充分展現中興大學在農生、理工、醫學與人文社會科學等多元領域之均衡發展與突出表現。

本次最新入榜的「微生物學」，名列全國大學第三，與既有優勢學科相互幫襯，進一步強化中興大學在生命科學與醫學相關領域的研究厚度與學術能量。中興大學指出，微生物學的成功入榜，與學校近年在精準健康、生醫科技與跨域生技研究上的布局高度契合，顯示研究投資逐步轉化為具體且可衡量的國際學術影響力，展現長期耕耘成效。

11 大學科入榜 多領域研究實力全面展現

截至目前，中興大學共有 11 個學科進入 ESI 全球前 1%，研究能量涵蓋面向廣泛，橫跨自然科學、工程科技、生命醫學及人文社會科學，展現研究型綜合大學的多核心發展格局，11門入榜學科有：農業科學（全國大學第 3）、生物學與生物化學、化學、臨床醫學、工程學、環境與生態學（全國大學第 5）、材料科學、微生物學（全國大學第 3，新入榜）、藥理學與毒理學、植物與動物科學（全國大學第 2）、社會科學。

此一成果不僅彰顯中興大學長期深耕農生領域的厚實基礎，也顯示理工、醫學與人文社會科學研究能量同步成長，成功形塑「多核心、跨領域、均衡發展」的研究型綜合大學樣貌。

制度性投入發揮關鍵效益 打造永續研究生態系

中興大學指出，學術能量之持續突破，並非短期成果或單點表現，而是來自長期且具前瞻性的校務發展與資源投入。近年來，學校積極爭取教育部、國科會及各部會之競爭型研究計畫，並同步強化校內研究支持機制，包含：全球攬才與留才：延攬玉山學者與青年學者，打造國際級研究團隊。研究獎勵與補助制度：鼓勵高品質論文產出與跨國、跨域合作。關鍵設備與研究場域升級：建置共同實驗平台，提升研究效率與深度。跨域與國際合作：鏈結世界頂尖大學與研究機構，擴大國際競爭力。

關於 ESI：以長期引用影響力衡量全球研究實力

ESI 為國際通行的研究影響力評比指標，係依據 Web of Science 核心合輯所收錄之高品質期刊論文，採約 11 年滾動資料、每兩個月更新一次，以論文被引用次數，評估全球 22 個學科領域中學者、機構、國家與期刊的長期研究表現。

本次（2026 年 1 月）公布結果，統計 2015 年 1 月至 2025 年 10 月 期間之研究成果，文獻類型限於 Article 與 Review。其中，論文數來自 SCIE 與 SSCI 期刊，被引用次數則納入 SCIE、SSCI 與 AHCI 的所有引用來源，完整反映各大學在長期研究產出品質與學術影響力上的整體表現。

持續向前 邁向世界級研究型大學

中興大學表示，11 學科入榜 ESI 全球前 1%，僅是不斷精進的一個過程，未來將在既有研究基礎上深化並擴大優勢領域，穩健推進學術量能、社會影響力與全球能見度，持續向世界級頂尖大學之目標大步邁進。