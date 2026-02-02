展現長照深耕成果 佳里奇美醫院辦睿智學堂暨日照成果展

表揚優秀照顧者。





為呈現睿智學堂暨公園日照1年來的學習成果，佳里奇美醫院舉辦馬年迎春・筆墨傳情成果展，展覽以迎春為主題，融合書法揮毫、春聯剪紙、創意年畫與長輩手作等元素，展現不一樣的溫馨畫面。田宇峯院長表示，該院在大北門區設有1處日照中心、4處服務據點，學員有106位，成果展就是學員們的學習成果與生活剪影，活動也帶給學員們滿滿的歡樂時光。

田宇峯院長表示，該院於佳里區設立日間照顧中心，另於西港、佳里、將軍與學甲等5處，設置失智社區服務據點。目前照護學員人數佳里日照30位、西港據點17位、佳里據點23位、將軍據點15位、學甲據點21位共106位。提供認知訓練、多元活動與在地社區照顧服務，協助長者維持生活能力並增進照顧者的生活品質。

廣告 廣告

睿智學堂暨公園日照聯合成果展，活動內容有太鼓表演、學員成果展、書法家現場揮毫寫春聯贈春聯、優秀家庭照顧者表揚、三味曲團隊表演等，田宇峯院長、副院長王哲川、邵詩媛副院長也現場揮毫，展現另類的書法功力。三味曲團隊由中正大學盧弘毅教授帶領串場演出增添氣氛。

長照機構黃玉惠督導說，展覽以迎春為主題，長者們以春節吊飾、彩繪作品、創意年畫及各式巧思手作，呈現1年來的學習成果與生命色彩，參觀民眾對長者們的用心稱許不已。3位優秀家庭照顧者由田宇峯院長表揚，除送花、贈禮外，也給予最溫馨的擁抱，現場響起陣陣掌聲，向長期以愛與耐心陪伴家人的照顧者致上最誠摯的敬意，場面熱絡。

更多新聞推薦

● 國民黨「國共論壇」參訪團抵北京 蕭旭岑：兩岸關係將如冬日回暖