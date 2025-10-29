展現雙語扎根 宜縣7校獲雙語教育學校認證

宜蘭縣政府昨（二十九）日上午九時在宜蘭縣史館會議室舉辦「一一四年度宜蘭縣雙語教育學校認證頒牌典禮」，公開表揚今年度通過雙語教育星級認證的七所學校，包括興中國中、冬山國中、壯圍國小、永樂國小、大隱國小、冬山國小及梗枋國小，展現宜蘭縣推動雙語教育、邁向國際化的豐碩成果。代理縣長林茂盛親自出席，宜蘭縣家長協會理事長羅文寶、宜蘭縣教師工會理事長蕭家怡、縣府教育處代理處長陳金奇、興中國中校長邱守義、冬山國中校長游本彥、壯圍國小校長劉建成、永樂國小校長李舒婷、大隱國小校長何賢堯、冬山國小校長林弘杰、梗枋國小校長張志弘共同出席。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣全力推動雙語教育，透過「雙語教育學校認證」計畫，鼓勵學校爭取認證。參與認證的學校，需進行為期兩年雙語課程實施，並由專家學者於第一年入校進行輔導訪視及公開觀課後，依認證指標核予通過之認可，實屬不易!目前宜蘭縣已有廿九所國中小獲得雙語教育學校認證，並從課程實施、師資整備與情境營造三大面向，結合學校資源及課程特色，選擇合適的科目進行雙語教學。

今年度更將國際教育議題融入雙語課程，發展具校本特色的雙語課程，培養學生具全球公民素養，接軌國際！