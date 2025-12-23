展現青春能量 花蓮玉里高中時尚造型科走秀

學生走秀展現成果

看見學生在學習歷程中累積的能量與蛻變，國立玉里高中時尚造型科今（23）日舉辦「學習動態成果展」，不僅製作「AI小助理」擔任主持人，也結合服裝設計、整體造型與舞台表演，讓學生表達自我、以造型說故事。

展現三年學習的成果，學生們以「花蝶共舞」與「古靈合誓」為主題，呈現出不同的風格，透過團隊合作，將課堂所學轉化為完整的舞台作品。而一二年級學生則分別以黑暗美學「Dark Ladies」與堅具柔美和堅毅的「時尚戰士」呈現。



時尚造型科主任陳彥杏表示，本次學習成果展是學生自我探索與成長的重要歷程，透過舞臺展演，學生可以學習表達自我、建立自信。校長詹坤則肯定學生勇於嘗試、持續精進，也肯定時尚造型科師長在專業教學與學生學習表現上的用心與成果。