展現韌性！外媒估陸去年GDP達標近5% 惟Q4放緩至三年新低

據《路透社》調查顯示，大陸經濟在2025年全年增長預估達4.9%，基本達成官方設定的5%左右目標，但第四季經濟成長率可能放緩至4.4%，創下三年來最低紀錄。儘管出口表現強勁，國內消費與投資疲軟仍對經濟構成壓力。預計大陸將於今（19）日公布第四季及全年國內生產毛額數據。

大陸經濟在2025年全年增長預估達4.9%。 （示意圖／photoAC）

世界第二大經濟體在2025年展現韌性，主要受惠於美國關稅調漲幅度低於預期，以及出口商積極分散市場降低對美國依賴。大陸上週公布2025年貿易順差達近1.2兆美元的歷史新高，出口向非美國市場大幅成長。然而，過度仰賴外部需求凸顯經濟脆弱性，國內正面臨房地產持續低迷與通貨緊縮壓力。

標準普爾全球評級首席亞洲經濟學家庫伊斯（Louis Kuijs）指出，大陸目前面臨總體經濟問題是供給過剩，整體內需落後於供給，這對經濟成長造成壓力並導致價格和利潤下行，也在國際上引發摩擦，許多企業為逃避國內「內捲」狀況而訴諸出口。

大陸2025年貿易順差達近1.2兆美元的歷史新高，出口向非美國市場大幅成長。（資料照／美聯社）

澳盛銀行分析師表示，2026年第一季經濟成長可能持續疲弱，因政策方案提供的經濟支持有限。《路透社》調查預測，2026年大陸經濟成長率將放緩至4.5%，迫使政策制定者推出更多刺激措施。大陸中國人民銀行15日宣布調降特定產業利率，並保留進一步降低銀行存款準備金率與全面降息的可能性。

美國總統川普的貿易政策為2026年經濟前景增添變數。川普威脅對與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅，全球貿易保護主義升溫加劇北京面臨的挑戰。大陸領導人在去年12月的經濟工作會議中承諾，今年將維持「積極」財政政策支持經濟成長，分析師預期北京將設定約5%的成長目標。

大陸誓言未來五年將「大幅」提升家庭消費占經濟比重。 （示意圖／《新華社》）

澳盛銀行分析師估計，大陸2025年名目GDP成長率約4.0%，為1976年以來最慢增速，排除2020年疫情年份。GDP平減指數自2023年以來持續為負值，顯示供給過剩與需求疲軟問題持續存在。大陸領導人誓言未來五年將「大幅」提升家庭消費占經濟比重，多數政策顧問認為應在2030年前將比例從目前約40%提升至45%。

12月活動數據預計顯示消費走弱但工廠產出改善。零售銷售這項消費關鍵指標預估12月年增僅1.2%，低於11月的1.3%，為2022年12月疫情管控結束以來最弱表現。工廠產出預計成長5.0%，高於11月的4.8%。

世界銀行與國際貨幣基金組織長期敦促大陸轉向消費主導型成長，減少對投資和出口的依賴，警告現行模式構成長期風險。北京已採取措施抑制過剩產能並消除價格戰，但經濟學家認為仍需更多作為。房價下跌侵蝕家庭財富，為政策帶來額外挑戰。

