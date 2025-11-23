展現高階救護力宜蘭消防全國呼吸道插管競賽獲「優等」

宜蘭消防隊員參加全國呼吸道插管賽中表現傑出。（宜蘭消防局提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府消防局二十二日參加社團法人中華緊急救護技術員協會舉辦的第十一屆全國呼吸道插管競賽 再創佳績！由羅東分隊高級救護員趙三奇、冬山分隊高級救護員藍炳智組隊，在羅東聖母醫院尤義中醫師指導下，成功闖入決賽並奪得 「優等」 殊榮，展現宜蘭在到院前急救領域的專業能量。

本次競賽預賽以 呼吸道異物梗塞 為主題，內容涵蓋患者擺位、異物排除及進階呼吸道建立等操作。代表隊流程明確、評估精準，以高度專業獲得評審一致肯定，順利晉級。決賽則以 水災救援情境 為背景，內容包含DAI藥物輔助活人插管及水中困難體位插管，考驗參賽者在不良環境下壓力管理與操作能力。宜蘭代表隊沉著應對、展現真實救援現場的專業表現，最終從全國五十隊中脫穎而出，進入前十二強，並獲得“優等”佳績。

宜蘭縣消防局表示，此競賽不僅是技術交流平台，更是檢視急救員臨場應變與高階救護能力的實戰考核，同時也代表所有救護人員長期訓練與努力的成果。