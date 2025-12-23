展現「桶箍」精神團結黨內 林俊憲偕黨籍議員站路口爭取支持

為展現黨內團結、深化與市民的直接互動，立法委員林俊憲近日主動邀集多位黨籍市議員，於台南重要路口站路口向市民揮手致意，爭取支持與認同。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 為展現黨內團結、深化與市民的直接互動，立法委員林俊憲近日主動邀集多位黨籍市議員，於台南重要路口站路口向市民揮手致意，爭取支持與認同。

林俊憲指出，「桶箍精神」象徵團隊中每一位議員都同樣重要，缺一不可，面對台南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持。

林俊憲強調，站路口並非形式，而是最直接傾聽民意的方式，透過與市民近距離互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度。

廣告 廣告

林俊憲也感謝多位黨籍議員不分區域、共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔的精神，他表示未來也將持續以團隊合作方式，整合中央與地方力量，為台南爭取更多建設與資源，讓城市持續進步。

林俊憲說，剩下不到20天的時間，面對已經整合的國民黨，關鍵時刻民進黨唯有團結才能走得更遠，也只有他能夠整合幾位民進黨立委、23席包括民進黨團及黨外的議員，更只有他有能力延續賴清德、黃偉哲的市政理念，打贏明年2026年的市長大選，拜託鄉親們電話民調唯一支持林俊憲。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

解決用路痛點！內政部：共用管道建設並投入892億元 減少道路挖掘

赴寮、柬、白俄恐被送中 外交部：合作杜絕中國粗暴不法行徑