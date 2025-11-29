展現13鄉鎮推動成果 南投縣農會攜手青農打造全民食農新視野

縣農會曾總幹事與青農聯誼會連會長等到攤位巡禮。（記者扶小萍攝）





南投縣農會輔導推廣食農教育有成，29、30日於國道3南投服務區上午10點至下午4點舉辦「南投縣食農教育成果展」，全縣13鄉鎮市農會及各級青農聯誼會共同參與，全面展現本年度食農教育推廣成果。一早就有約20部遊覽車進入休息站，並到各攤位巡訪尋寶，縣農會歡迎各地遊客前來參訪。

本年度在南投縣政府補助、各農會及全縣各級青農聯誼會配合下，透過場域改善、課程設計、師資培訓、體驗活動推廣等多項措施，過程中推ESG、永續經營、無毒栽種，希望青農認同農業、農產品，讓他們賺到錢。成果展中青農聯誼會聚集13鄉鎮特色品牌展示，青農發表食農教育教案與教學心得，呈現農業專業與教育的結合。

里山生態互動體驗吸引不少遊客參訪。（記者扶小萍攝）

南投縣青農聯誼會長連晏瑩極力推薦聯誼會各鄉鎮都有品牌特色，縣級聯誼會則負責共同行銷，例如水里里山生態互動導覽、永續社會回饋；竹山食農教育自筍子到畜牧、製鹹蛋等；國姓鄉福龜推茄紅素豐富的木鱉果，也推特色旅遊認證；埔里鎮推百香果與肉桂，青華桂品種特殊且全株可食用；名間與中寮火龍果則是優質果品，於縣境奪冠；草屯鎮農會除推米食文化，也展示蜂蠟壽司蠟燭、香皂；國姓鄉推咖啡，教大家如何沖泡一杯好喝咖啡，另推廣愛玉；埔里有純手工採摘烘烤的杭菊、洛神花；仁愛鄉特有高山蔬菜櫛瓜。

草屯鎮農會的蜂蠟壽司蠟燭頗為吸睛。（記者 扶小萍攝）

本年度計畫以「在地化、永續化、生活化」為核心，整合農會、青農、農場、社區、學校等跨域資源，推動食農教育深入地方各年齡層。活動中推食農體驗示範活動，有食材認識、蔬果加工農事操作體驗。整體食農教育效益顯著，帶動青年投入農業與社區活力。

適逢週末假日一早遊客絡繹不絕。（記者扶小萍攝）

縣農會指出，各農會積極配合執行食農教育，強化在地農業文化推廣、提升民眾對食物與土地的尊重；也提升農產品品質與市場的競爭力；促進農村永續、推廣友善耕作及環境教育；建置更友善、專業的農會推廣空間。

食農教育不只是課程，更是一種生活態度。透過食農教育計畫的推動，讓孩子知道食物從哪裡來、讓家庭看見在地農民的努力，也讓社區更珍惜土地與飲食文化。

縣農會強調未來該會將持續結合青農、各鄉鎮農會及跨域夥伴，打造更完善的食農教育體系，使南投成為全國推動食農的重要典範。



