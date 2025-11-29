展現AI創新教學力 新北教師實作手勢機器人音影辨識

記者林普天／新北市報導

新北市立錦和高中聯手國立臺灣師範大學電機系與瑞昱半導體共同舉辦「人工智慧物聯網AIoT種子教師工作坊」，完成為期兩天、共12小時密集培訓，帶領 30 位教師一次掌握 AI 教學核心技能。研習聚焦人工智慧與物聯網整合技術，內容涵蓋深度學習概念、Ameba平臺實作、音訊與影像辨識、手勢控制機器人、資料標註與模型部署等主題，展現新北產官學合作推動智慧教育的最新能量。

錦和高中張純寧校長表示，AI已成為培養未來人才的關鍵能力，教師必須同步提升科技整合與課程創新能力。這次工作坊不僅強化教師技術操作與AI應用，更重新翻轉教學思維，使教師能將課程成果直接帶回校園，將AIoT（Artificial Intelligence of Things）融入日常課程，把「會用AI」轉化為「會教AI」，帶動學生以科技破解真實世界問題，讓智慧學習落實到課堂。

廣告 廣告

新北市教育局說，錦和高中自推動「AI＋科技學校方案」以來，已串連AI科技中心與程式教育體驗中心，逐步建構完整智慧教育場域。此次攜手臺師大與瑞昱，是落實新北「智慧學習、適性創新」政策的重要示範。未來將持續強化教師專業社群、跨校協作與課程模組化，打造可複製、可擴散的智慧教育模式，讓每位孩子都具備科技素養、創新能力與解題力，自信迎向AI世代。

錦和高中攜手臺師大與瑞昱半導體舉辦AIoT種子教師工作坊，30位教師齊聚AI科技中心，完成12小時專業培訓，展現智慧教育跨界合作能量。(新北市教育局提供)