一展看懂綠電！台電參展國際智慧能源週 體驗綠電交易品嘗RE30概念

「2025台灣國際智慧能源週」今( 10/29)於南港展覽1館開幕，台電今年因應國際淨零趨勢，以「綠電」為主題推出「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展，一次展出綠電從產出、儲存與調度，並延伸至節能及銷售交易的全過程。

台電表示，展覽今日起連三天展出，完成互動遊戲即可獲得限定禮品，還有機會品嘗以「RE30」電力商品為概念的特調咖啡！

台電副總經理蔡志孟(中)向經濟部次長賴建信(右)、環境部次長葉俊宏(左)等貴賓介紹展區亮點。台電提供

近年隨淨零轉型與綠電市場開放趨勢，台電表示，已從傳統電力供應者轉型為「電力物流平台」的新定位。因此本次台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。台電表示，電網是全民共享的重要資產，持續強化電網系統，提供穩定電力支持國內民生產業發展。

台電介紹，「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品；「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容，邀請企業以行動響應節能減碳。

本次展區特別規劃「綠電宇宙」電力交易模擬體驗，透過手機進入遊玩頁面即可化身綠電業者。台電提供

展區還特別規劃「綠電宇宙」電力交易模擬體驗，透過手機進入遊玩頁面即可化身綠電業者，選擇風、光、地熱、儲能等能源，並打造專屬綠電案場，再透過互動問答累積電力值，到市場上參與競標，實際體驗綠電從產出到交易的過程。

台電好物分享，完成互動體驗即可獲得精美好禮，更有機會品嘗以甘蔗與美式咖啡採30/70比例調和，象徵「RE30」的概念飲品，營造視覺、味覺並進的沉浸體驗。

只要於台電展場完成「綠電宇宙」互動體驗，就有機會品嘗以甘蔗與美式咖啡採30／70比例調和，象徵「RE30」的概念飲品。台電提供

台電「電物流」特展今起至10月31日於南港展覽1館4樓「淨零永續展」M0519攤位展出（每日10-17時，31日10-16時），現場除深入解析綠電，展期間更規劃舉辦每日交流講座，主題涵蓋深度節能、RE30、小額綠電及電力交易平台等，歡迎有興趣民眾動身逛展去！

台電「電物流」特展除深入解析綠電，展期間更規劃舉辦每日交流講座。

