一展看懂綠電！台電參展國際智慧能源週 體驗綠電交易品嘗RE30概念
「2025台灣國際智慧能源週」今( 10/29)於南港展覽1館開幕，台電今年因應國際淨零趨勢，以「綠電」為主題推出「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展，一次展出綠電從產出、儲存與調度，並延伸至節能及銷售交易的全過程。
台電表示，展覽今日起連三天展出，完成互動遊戲即可獲得限定禮品，還有機會品嘗以「RE30」電力商品為概念的特調咖啡！
近年隨淨零轉型與綠電市場開放趨勢，台電表示，已從傳統電力供應者轉型為「電力物流平台」的新定位。因此本次台電展區即以「綠電」為主題，分為創能、儲能、節能及電力交易四大面向，以「物流運輸」象徵電網系統，視覺化呈現綠電從產出、儲存與調度，延伸到節能及銷售交易的過程。台電表示，電網是全民共享的重要資產，持續強化電網系統，提供穩定電力支持國內民生產業發展。
台電介紹，「創能區」將風、光、水力等再生能源以物品形式收納於物流箱中，並以商品選購形式介紹小額綠電與RE30等協助國內企業減碳的電力商品；「儲能區」採白色展間設計，打造身處儲能設備的沉浸感，透過互動裝置可一窺電力流動與電網系統運作；「節能區」則以實際案例呈現深度節能成果，現場介紹節能診斷服務內容，邀請企業以行動響應節能減碳。
展區還特別規劃「綠電宇宙」電力交易模擬體驗，透過手機進入遊玩頁面即可化身綠電業者，選擇風、光、地熱、儲能等能源，並打造專屬綠電案場，再透過互動問答累積電力值，到市場上參與競標，實際體驗綠電從產出到交易的過程。
台電好物分享，完成互動體驗即可獲得精美好禮，更有機會品嘗以甘蔗與美式咖啡採30/70比例調和，象徵「RE30」的概念飲品，營造視覺、味覺並進的沉浸體驗。
台電「電物流」特展今起至10月31日於南港展覽1館4樓「淨零永續展」M0519攤位展出（每日10-17時，31日10-16時），現場除深入解析綠電，展期間更規劃舉辦每日交流講座，主題涵蓋深度節能、RE30、小額綠電及電力交易平台等，歡迎有興趣民眾動身逛展去！
更多太報報導
川普放行晶片銷中大利多 輝達股價大漲！成全球首家市值破5兆美元企業
快訊／白宮：川習會10/30上午11點於南韓舉行
無豬可賣了！台南「阿明豬心」、宜蘭「林場肉羹」公告店休
其他人也在看
國際智慧能源週 綠電交易品嘗RE30概念
【記者郭襄陽台北報導】「2025台灣國際智慧能源週」29日於南港展覽1館盛大開幕，台電今年因應國際淨零趨勢，以「綠電」為主題推出「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展，一次展出...自立晚報 ・ 9 小時前
一展就看懂綠電！台電：還能體驗「RE300概念特調咖啡」
今年「台灣國際智慧能源週」（Energy Taiwan）與「台灣國際淨零永續展」（Net-Zero Taiwan）首度聯合展出，今在南港展覽館開幕。台電以「綠電」為主題推出「電物流 CONNECTING POWER WORLDS」特展，民眾參展之餘，還有機會體驗品嚐以甘蔗與美式咖啡採30/70比例調自由時報 ・ 14 小時前
中區銀髮人才資源中心助攻就業 5050就業網絡合作計畫11/1受理申請
台灣邁入超高齡社會，根據統計，2014年至2024年，中彰投地區高齡人口增加59%，中高齡族群也成長7%，因應人口結構改變與勞動力短缺，勞動力發展署中分署「中彰投區銀髮人才資源中心」積極推動中高齡與高中廣新聞網 ・ 10 小時前
維瓦第建築推「明日CITY」 以實工精神築起彰化新地標
彰化市近年重大建設陸續啟動，包括中友百貨彰化新館與台74線環狀路網完善，城市版圖正快速更新。在這股發展浪潮中，深耕彰化超過30年的維瓦第建築團隊推出全新住宅案「明日CITY」，以一條龍式整合服務與嚴謹施工品質，為在地居住型態帶來新想像。中時財經即時 ・ 10 小時前
搶攻AI商機！大同攜手地主布局熊本 打造「拎包入住型」AI算力中心
2025智慧能源週今日在台北正式登場，聚焦能源轉型、電力韌性與數位基礎建設等關鍵議題。大同公司（2371）以電力系統與重電設備為主軸盛大參展，展現其作為能源轉型核心供應商的角色。大同總經理沈柏延於會中表示，大同已在日本熊本預備土地，正積極爭取包括OpenAI在內的國際平台進駐，打造結合電力與算力的資料中心解決方案。他強調：「算力中心未來十年是剛性需求，大同已準備好電與地，歡迎全球業者拎包入住。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
來杯RE30特調！台電能源週辦「電物流」特展
[NOWnews今日新聞]「2025台灣國際智慧能源週」今（29）日開幕，台電今年舉辦「電物流 CONNECTINGPOWERWORLDS」特展，一次展出綠電從產出、儲存與調度，並延伸至節能...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
企業綠電需求壓力大 台智電：離岸風電是無可避免關鍵選項
台智電公司代理總經理邱玉典表示，2030年企業綠電需求至少480億度,但在半導體及資料中心推升下，到2040年需求即高達1000億度以上。而2030年預估可能進入市場供給約為560億度,但地面型光電開發因爭議性及難度愈來愈高，因此對未來綠電開發及供給的挑戰不小。中時財經即時 ・ 10 小時前
《各報要聞》和碩德州廠 明年3月量產
【時報-台北電】和碩積極擴大AI伺服器市場版圖，共同執行長鄭光志表示，美國德州廠預計明年3月開始量產，先以生產AI伺服器產品為主，包括GB300和B300，客戶涵蓋中大型的雲端服務（CSP）業者和新創公司，同時也持續與大型CSP業者接觸，希望爭取更大規模的訂單。 和碩先前公布以總金額3,072萬美元（約新台幣9億元）取得美國德州Blue Springs Business Park廠房及土地。業界認為，和碩此舉係為了布局伺服器，未來德州廠將主要生產伺服器和車用產品。 鄭光志指出，美國德州工廠為現成購置，目前正進行產線與電力布建，可以快速投入生產，預估明年3月量產，主要會先供應AI伺服器產品，包括GB300和B300。美國德州廠產線主要是以L6～L11為主，惟因應客戶不同需求，德州廠未來也不一定僅生產AI伺服器，也可能導入電動車模組、通訊相關模組的製造產線，周邊仍有多棟廠房可供擴充，彈性很高。 鄭光志進一步說明，和碩持續完善全球製造布局，8月時也買下宏達電龜山廠房，將進一步擴充，未來將服務歐洲、中東等地的伺服器客戶，而墨西哥廠在今年8、9月時就已可量產伺服器，也包含SMT產線，具備從L1到時報資訊 ・ 1 天前
和碩德州廠 明年3月量產
和碩積極擴大AI伺服器市場版圖，共同執行長鄭光志表示，美國德州廠預計明年3月開始量產，先以生產AI伺服器產品為主，包括GB300和B300，客戶涵蓋中大型的雲端服務（CSP）業者和新創公司，同時也持續與大型CSP業者接觸，希望爭取更大規模的訂單。工商時報 ・ 1 天前
邁科11月底轉上市 新晶片明年Q2量產 AI伺服器營收看增
散熱模組廠邁科 (6831-TW) 將在 11 月底轉上市，公司指出，隨著 CSP 客戶 ASIC 伺服器需求持續增溫，新晶片將於 2026 年第二季量產，且客戶陸續導入液冷，有望帶動整體營運，看好明年 AI 伺服器相關營收成長。鉅亨網 ・ 13 小時前
聯電法說／王石：已在美國、新加坡擴產 落實製造地區多元化及均衡布局
晶圓代工大廠聯電今日（10/29）召開第三季法說會公布獲利情形。法人聚焦聯電在海外布局，聯電共同總經理王石表示，公司已在新加坡、美國擴大產能，落實製造地區多元化。從長遠來看，聯電的目標是實現均衡的布局，無論是挑戰還是機會，我們已做好充分準備以面臨改變。太報 ・ 12 小時前
輝達想讓你知道 GTC DC 十看點
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳稍早於NVIDIA GTC Washington DC大會上發表主題演講，勾勒出美國 AI 世紀的藍圖。從大規模 GPU 部署、量子運算突破，到安全的政府 AI 工廠、機器人技術與自動化移動，每項發布都正構築美國的 AI 核心基礎。本次大會上發布最新消息包括：輝達以物理AI與數位孿生推動再次工業化、NVIDIA 與美國製造業與機器人技術領導者，利用物理 AI 推動美國再工業化。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
綠能需要「本質球迷」Team Taiwan 離岸風電三本柱等業者撐起能源週場面
2025台灣國際智慧能源週今（29日）開幕，無論就參展家數及參觀人數來看，人氣、熱度明顯不如以往。事實上，若非「離岸風電三本柱」—沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金(CIP)、風睿能源(SRE)，以及太陽光電指標性業者聯合再生、雲豹能源、泓德能源、大亞集團等「情義相挺」，大力支持主辦單位貿協與GESA綠能暨永續發展聯盟(SEMI 旗下產業聯盟之一)，今年台灣國際智慧能源週的場面可能會更加難看。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
一鍋傳三代！Youtuber大推台灣人家庭必備 大同電鍋意外熱銷2600台！
台灣民眾熟悉的大同電鍋，近期再度變成搶手貨！一支由擁有3.99萬訂閱的YouTuber「大时叔叔」於10月17日上架的影片《為什麼每個台灣家庭都選大同電鍋？》，在短短十天內突破57萬觀看人次，並帶動大同電鍋在中國市場熱銷超過2,600台，掀起一波「老電鍋」逆襲浪潮。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
太魯閣堰塞湖滲流擴大！泥石流奔洩「恐潰決」 下游河道全面淨空
太魯閣燕子口堰塞湖驚傳滲流擴大！林業保育署與花蓮縣府立即發布緊急通報，要求下游河道淨空，所有人員與機具全面撤離。現場可見滾滾泥流夾帶著大小石塊持續往下沖刷，水流湍急情況相當危險。林業保育署花蓮分署表示，「壩體破壞或潰決其實是持續降壩引流的預期結果」，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，相關單位將持續嚴密監測評估情況。花蓮縣政府也強調，台8線175.5公里靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段，仍為高風險地帶，嚴禁民眾靠近！TVBS新聞網 ・ 1 天前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
燕子口堰塞湖壩體「幾乎潰決」湖水全數傾瀉而下
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，因上游集水區密集降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，今天中午發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，約40分鐘堰塞湖水位下降18公尺，下午最新消息，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，立霧溪下游人員與設施均安。中時新聞網 ・ 18 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 15 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
東北季風接力襲台！北台豪雨狂掃「氣溫溜滑梯」低溫下探1字頭
（記者許皓庭／綜合報導）東北季風再度南下，全台氣溫與降雨雙雙轉變。中央氣象署今（28日）指出，受東北季風及華南 […]引新聞 ・ 1 天前