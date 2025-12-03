展碁取得VAIO台灣產品代理權

【記者柯安聰台北報導】展碁國際（6776）3日正式宣布，取得日本知名筆電品牌VAIO在台灣市場的代理權，將全面負責VAIO產品的市場推廣、銷售通路、品牌營運與售後服務。VAIO是源自日本的品牌，以「精緻工藝、卓越性能」為理念，重視性能、耐久性與極簡工業設計，並獲得全球創作者、商務人士及工程師的高度評價。這充分體現了日系品牌對於品質與創新的不懈追求。



展碁國際同步導入多款全新VAIO機型，產品線涵蓋商務、創作者與輕薄旗艦系列，滿足不同族群的使用需求。本次引進的日本製高端VAIO SX14-R，推出「勝色」限量版本，最高搭載64GB記憶體與2TB SSD儲存空間，展現極致效能與優雅設計，為專業使用者帶來頂級的行動運算體驗。同系列亦同步推出黑色特仕版、流砂金與寶石綠等多款配色，兼具質感與個性化風格。









針對商務市場需求，展碁國際同時導入VAIO F14與VAIO F16系列，以高效能、長續航與沉穩外型 搶攻企業用戶市場，打造兼具性能與行動力的最佳選擇。此外，VAIO亦推出全球最輕的攜帶型外接螢幕Vision+ 14重量僅330公克，兼具輕巧便攜與高畫質顯示效果，為行動辦公與多螢幕創作提供更靈活且高效的解決方案。



展碁憑藉深厚的通路經驗與專業服務能量，攜手VAIO持續深耕台灣市場，提供完整的產品體驗與售後服務。即日起，VAIO系列產品於PChome 24h購物現貨獨家首賣，讓喜愛日系精緻工藝與極簡美學的消費者，感受VAIO筆電所帶來的高效行動力與專業表現。（自立電子報2025/12/3）