展碁攜手Adobe 邁向AI創作新時代

【記者柯安聰台北報導】展碁國際（6776）持續深耕AI與雲端解決方案，致力滿足企業對高效與高品質內容創作的強勁需求。近日，展碁國際攜手Adobe原廠共同舉辦「Creator Link 2025」活動，吸引超過500位企業用戶在線上線下熱烈參與。活動聚焦於 創意者大會Adobe MAX 2025中所發表的革命性創意AI技術，透過生成式AI全面優化內容工作流程，推動企業數位創作轉型。



此次活動集結效能運算、字型、儲存裝置、色彩管理與創意周邊等多領域，展碁攜手品牌夥伴打造最完整的創作者解決方案，展現AI已成為驅動企業創意進化的關鍵動能。







（圖）展碁國際總經理林佳璋（左）與Adobe香港及台灣區總經理陳育明（右）



在今年Adobe MAX 2025大會上，Adobe宣布Creative Cloud、Firefly與Express等3大平台迎來史上最大規模的AI升級，正式邁入生成式AI創作新時代。全新推出的 Agentic AI 助理 可跨應用理解使用者意圖，透過自然語言協助完成影像、文字與影片編輯，讓創作者能以更直覺、更高效的方式完成內容製作。Firefly平台亦整合Google、OpenAI等頂尖模型，升級為一站式AI創意工作室，支援影像生成、腳本撰寫、配音與音效製作的完整流程。



此外，針對文件與商務使用者，Adobe同步推出全新Acrobat Studio，整合Express Premium、AI助理與全新首頁設計，協助用戶在單一平台中完成文件摘要、簡報設計與雲端協作，大幅提升團隊效率與創作彈性。即日起至12月1日止，Creative Cloud Pro與Firefly訂閱用戶可享有影像與影片無限生成使用權。



展碁國際表示，將持續深化與Adobe的策略合作，透過系統化教育訓練協助企業導入AI解決方案，同時結合旗下多元品牌代理優勢，建構完整的創作應用生態，為創作者與企業用戶提供更全面、更具前瞻性的服務支援與創新動能。（自立電子報2025/11/12）