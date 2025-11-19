展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄市 / 綜合報導
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻被拒絕，車商業者說法是，展示車沒有領牌就是新車。我們實際致電車商，業者回應，目前已進入調解階段，會遵照法律制度；而律師則說，展示車價值理應低於新車，如果買賣過程沒讓消費者知道是展示車，消費者可以主張解除契約。
外型俐落的車身，打開車門，內斂奢華，質感滿分的內裝，這樣的車型設計吸引消費者目光，存錢買下車輛，但沒想到，這一段行車紀錄器畫面，讓他發現不是「新車」。
他的車輛曾停在銷售中心展示，鏡頭晃動，疑似是其他消費者進到車內的情況，原來他買的這輛轎車，是一輛展示車，當事人陳先生說：「經理回電說他們展示車是可以當新車賣，是一個正常的程序。」家住高雄的陳先生，今年8月12日向高雄一家知名車商，購買這輛定價939000元的車輛，交車後卻意外在行車紀錄器畫面，看見車輛曾經停在展示中心，接連被民眾體驗。
當事人陳先生說：「被騙的感覺因為業務也跟我說，車子是從桃園下來的，結果車子其實從頭到尾根本就在高雄，這樣子沒有誠實告知有點上當的感覺，受騙的感覺。」陳先生覺得被騙，向業者反映，希望業者能延長保固，來補償沒據實以告的瑕疵，但不被接受，他氣得向消保會申訴。
高雄主任消保官殷茂乾說：「如果是屬於展示車應該誠實的告知消費者。」律師認為，消費者可以依法尋求解約，律師蔣聖謙說：「當買賣雙方沒有特別約定的情況下，車商所應該交付的就是新車，民眾可以向車商主張減少該車應給付的價金，或者訂相當的期限要求車商必須，另行交付新車。」
記者實際致電給車商，業者表示，目前已進入調解程序，除了尊重消費者權益，也會遵照法律規範，對消費者來說，花錢買新車卻買到展示車，與預期有落差難免感受不佳，後續不排除尋求法律途徑來解決爭端。
