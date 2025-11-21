展示「科技島」消防實力 蕭煥章：亞洲消防首長年會2030年將在台灣登場

​內政部消防署今（21）日舉辦「114年災害防救科技成果展」，展現各項災害防救科技計畫執行成果與亮點，內政部政務次長馬士元、消防署長蕭煥章等人現身參展。馬士元致詞時表示，防救災不能只靠中央或縣市政府，要繼續往基層推動，讓每位國民都具備應對災害基本能力。蕭煥章致詞時則透露，亞洲消防首長協會（IFCAA）已允諾第26屆年會將在台灣舉辦。

內政部今日午間透過新聞稿說明，此次災害防救科技成果展，消防署展示如何導入5G大數據、人工智慧（AI）、擴增實境、地理資訊系統等智慧科技，在面臨極端挑戰時，運用到消防各項領域，仍能維持運作彈性與穩定性，確保即時、快速及有效的支援各項防救災任務。

內政部政務次長馬士元21日出席消防署「114年災害防救科技成果展」。（內政部提供）

馬士元致詞時指出，過去幾年，無論在災害防救的資訊整合、情資交換、決策速度、人力與裝備調度等方面，台灣都展現出世界前段班的韌性與效率，但這靠的不只是科技，而是整個防救災系統運作，更是防救災夥伴長期累積的專業與努力成果。科技快速進步為防救災帶來巨大的助力，但科技的核心永遠來自「人」，系統再先進、裝備再精密，最終都要靠防救災夥伴現場判斷與執行救援。

馬士元說，對於默默付出的防救災人員與志工，他要表達最深的敬意，感謝每位在防救災路上堅守崗位的英雄。因應氣候變遷導致極端氣象頻繁的情勢，台灣必須隨時做好防災與協作的整備，而今年歷經的丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖溢流等重大災害，在在突顯國家防災的重要性，他也感謝地方政府、社區與企業積極參與防災整備與協作。

馬士元：要讓每位國民都有應對災害的基本能力

今日也舉行強韌台灣計畫績優單位頒獎，表揚T-CERT誓師大會暨績優隊伍，並舉辦第2屆鳳凰盃競賽啟動儀式、複雜地形無人機補助儀式，鼓勵消防領域研究創新，同時召開全國災害防救志工幹部聯誼會報，促進資源交流與共識凝聚，強化中央與社區連動。馬士元說，今日授旗的台灣民間緊急應變隊T-CERT，未來將扮演關鍵角色，並視需求逐步擴編，提升全體國人的防災韌性與救災能量。

馬士元強調，防救災不能只靠中央或縣市政府，要把累積的防救災經驗、科技與能力，繼續往基層推動，讓鄉鎮公所、志工、社區，甚至每一位國民，都能具備應對災害的基本能力。他也說，面對災害的威脅，只要各界持續合作、持續創新、持續訓練，台灣一定會更堅韌，也更能從容面對每一次災害的挑戰。

蕭煥章致詞時則說，複合式災害為台灣社會帶來挑戰，但台灣作為「科技島」，如何透過科技實力運用在救災現場，是消防署目前努力的方向跟目標，今日成果展就是展示近年來開發成果。他也透露，亞洲消防首長年會2020年原先要在台灣舉辦，但因新冠肺炎疫情取消，而為與亞洲國家分享台灣近年的消防科技整合應用，近期經與IFCAA討論，獲協會承諾，第26屆亞洲消防首長年會2030年將在台舉辦，屆時除展示台灣消防科技實力，也將邀請各國廠商來台相互學習。

