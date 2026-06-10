展覽地圖「台灣、中國」塗同色！疑「變同一國」蘇格蘭回應
國際中心／李汶臻報導
曾經力挺東奧公投正名的「台灣研究論壇」會長永山英樹日前在臉書發文披露，有外國友人直擊蘇格蘭國家博物館內的一幅中國展區地圖，竟將台灣與中國塗上相同顏色，形同將台灣劃入中國領土，諷刺的是，旁邊還陳列著毛澤東的中共政治藝術品。針對相關爭議，館方對外回應稱「按慣例以聯合國的地理區域分類系統為指引」，並指稱該系統未納入台灣。
展覽提督「台灣、中國」塗同色
永山英樹近日在臉書以「想引起國際關注！呼籲台灣人共同致信蘇格蘭國家博物館」為題發文，有正在蘇格蘭訪問的美籍挺台友人向他爆料，蘇格蘭國家博物館（National Museum of Scotland）的東亞文化常設展在介紹中國的展區中，掛了一幅將台灣劃入中國領土的爭議地圖，旁邊還陳列著毛澤東的中共政治藝術品等。
展區中爭議地圖可見，地圖原本分為中國、日本和韓國（南北韓）三個部分。為了標示出中國的位置，日本和韓國的顏色都與中國明顯不同。但台灣卻被塗上了跟中國一樣的顏色，形同「被宣示主權」。
展覽地圖「台灣、中國」塗同一顏色，引發爭議。（圖／翻攝自臉書@永山英樹）
美籍友人看到後感慨表示：「配合中國的資訊戰不僅損害台灣的利益，也敗壞了蘇格蘭代表性公家機關的名譽，這非常令人遺憾」。永山英樹也直言，該博物館大概是不懂、也沒想那麼多，才會盲目聽信中國方面的說法。他還指出，這種情況在世界各地都能看到，因此也向台灣朋友們提出建議，「大家不妨一起向這間博物館指出地圖的錯誤，並要求修正」，同時也提議台灣人可以向英國在台辦事處抗議。
館方搬「聯合國系統」擋槍？
相關貼文隨後在網路上引發討論，同時也引起國際輿論的高度關注。而館方上級機構「蘇格蘭國家博物館群」也就地圖爭議作出回應。據《中央社》報導，官方回應稱展覽中使用的地圖，按慣例是以聯合國的地理區域分類系統（UN geoscheme）為指引，而該系統未納入台灣。
一向力挺台灣的永山英樹在臉書發文，呼籲台灣人共同致信蘇格蘭國家博物館。（圖／翻攝自臉書@永山英樹）
儘管聯合國地理分類系統「未納入台灣」，但針對「為何執意將中國、台灣塗上同色」，以及是否有落入北京當局「台灣自古屬於中國」、「台灣是中國領土不可分割一部分」等統戰論述之嫌，館方則未進一步說明。此外，駐愛丁堡辦事處處長丁志華也針對此事發聲，表示辦事處已向有關部門明確表示立場。
據了解，蘇格蘭是英國的構成國之一，英國由四個構成國組成，分別為英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭；而英國中央政府未曾公開支持北京當局的「一中原則」。
原文出處：看展「地圖標台灣、中國同色」挺台外國人傻眼！蘇格蘭館方竟扯聯合國：按慣例
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