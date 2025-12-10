展覽×市集×手作×音樂一次到位 品味生活節12/13–14 駁二盛大舉行

▲「第四屆品味生活節」於12/13-12/14在Pinway 駁二 8 號倉庫登場，現場匯聚手作、展覽、市集到風格音樂，打造高雄永續城市體驗。主視覺由青年局輔導青創團隊「異想之森Fantasy Forest」繪製。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市政府青年局所屬 Pinway 駁二 8 號倉庫青創基地，將於 12 月 13 至 14 日推出年度策展盛會「第四屆品味生活節」。今年以「高雄山海共生」為主題，從柴山步道、旗津海岸到港都生活汲取靈感，以展覽、魅力市集、永續手作與風格音樂打造沉浸式城市敘事，邀請市民重新感受高雄山海交織的獨特生命力。

青年局長林楷軒表示，高雄從山到海蘊藏豐富的自然資源與文化脈絡，同時也面臨野生動物共存、海洋廢棄物等永續挑戰。今年特別以「山海共生」為核心策展概念，將環境教育融入展覽、遊戲與市集，希望讓永續不再只是理念，而是每位市民都能從日常選擇參與的具體行動。他也強調，Pinway 作為南部首座 SDGs 示範場域，未來將持續以策展與跨域合作發揮青創影響力。

今年展區由青年局攜手台灣獼猴共存推廣協會、旗津技工舍大港校 CC 與 Pinway 進駐職人共同打造，以柴山地景、海洋循環材料與地方物種為創作主軸；其中前哨展《猴樣百出圖鑑》以互動翻牌、插畫與手機測驗介紹柴山獼猴習性，推出後深受親子族群喜愛。此外，活動首次推出「山海旅人」手機互動遊戲，完成任務即可兌換青創品牌「異想之森」設計、澆水即可發芽的「植物紙卡」，以趣味方式讓永續理念走進生活。

永續手作課程亦以山海元素延伸，推出瓶中山海、壽山紋理 3D 列印倒流香座、旗津漂流木木作、回收漁網提袋、海廢明信片、海洋擴香石等多項體驗，開放報名後即快速額滿，展現市民對環境議題的支持。

市集規模擴大至 64 組品牌，匯集青創攤商、Pinway 進駐品牌與跨域合作單位，包括海洋保育署、海廢再生聯盟及多組永續品牌，如海廢重組配件「ReggaEco」、漁網與漂流木創作的「奇怪的魚再生工作室」、塑膠再生選物「不廢新設計」與推廣裸裝補充生活的「C house 無包裝蛤作社」。活動更與「青瓢」及「邊緣人市集」合作提供循環餐具租借，多家攤商也推出自備餐具優惠，落實減塑行動。

舞台演出由高雄在地藝文能量接力呈現，包括「高雄鼓道場」、「綠龍與他的大提琴」、「路邊食薏仁」、「水管阿民」等團隊，以及將赴 2025 Avignon OFF 的默劇小丑「Mimofatguy」，以多層次音樂風格為城市注入活力。

本屆也力邀以回收材料創作聞名的藝術團隊 Deka Dance（豬腳跳舞）打造大型限定裝置，以漂流木、廢布、生鏽金屬等素材重組作品，呼應「拒絕一次性娛樂成為新的廢棄物」理念，成為現場最受矚目的亮點之一。

青年局表示，本屆品味生活節以展覽、體驗、市集、遊戲與音樂交織出完整的「山海共生」敘事，期望永續理念能以更生活化的方式走入市民日常。未來將持續透過 Pinway 推動青創育成與永續教育，攜手創作者與企業共同打造具深度的城市體驗。更多活動資訊請至 Pinway 粉絲專頁查詢。（圖╱高市府青年局提供）