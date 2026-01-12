展逸深耕佈局效益現 營收邁入成長期

【記者柯安聰台北報導】展逸國際（6798）12月營收0.86億元，月增11.13%，年增26.18%；2025年合併營收7.38億元，年增7.07%。營收成長主要受惠於下半年消費市場動能回升，成功拓展多元新客戶專案，以及慢跑事業群業務效益顯現；展望全年，公司仍以維持穩定獲利為目標。



展逸國際自啟動IPO以來，公開發前2019年營收為4.78億元，疫情期間2020-2022年合計營收為11.91億元，疫情後2023-2025年的營運體質全面性提升，合計營收為22.07億元，較疫情期間實現「翻倍」成長，顯示市場布局效益已逐漸發酵，憑藉每年在兩岸舉辦逾200場運動賽事及品牌行銷活動的豐富經驗，展逸國際已建立標準化作業流程與高效執行力，成功構築產業的高競爭門檻。



在多元佈局方面，展逸國際透過「運動教育與場館」、「運動經紀」與「B2C賽事」三箭齊發，厚植長期動能。其中，運動教育與場館部分，隨著疫後運動消費市場回流，場館使用率與運動教育課程參與度顯著提升，帶動營運效益顯著提升；經紀業務則步入收割期，旗下選手如徐若熙、林立等分別取得日職及中職高規格合約。







（圖）2026 Good Morning Taipei早安臺北城市路跑



此外，高附加價值的B2C慢跑事業群已進入成熟期，除既有IP路跑外，2026年已規劃多場賽事活動，預期將顯著貢獻營收，帶動B2C業務比重持續攀升，為公司創造多元且穩定的獲利來源。



展逸國際進入資本市場後積極透過產業策略投資來強化產業結盟，例如電競賽事、運動旅遊、健康數位管理、IP生活用品…等相關或業務互補的產業，全力建構運動健康休閒娛樂平台的生態圈，且策略性投資的企業將逐步進入資本市場IPO，預期未來將可望開始實現投資獲利。（自立電子報2026/1/12）