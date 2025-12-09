展開全軍清查！馬防部爆官兵集體涉詐團案 陸軍官員回應

馬防部爆發官兵出租帳戶供犯罪集團作為洗錢、逃漏稅等使用，由於已知涉案官兵超過60人，引發各界對軍紀與國安層面的關注。陸軍官員表示，軍方除了釐清幹部督管責任外，也對陸軍全軍官兵展開全面清查是否有類似涉案狀況，預計一周內完成。

檢警查獲馬防部曾姓上士以每月數千元的代價，向60多名同袍收取蝦皮賣家及金融帳戶，供不法集團使用，連江地檢署上個月收押曾男後，持續擴大清查。

陸軍官員表示，軍方配合檢方進行再次清查，同時組成專案小組進行督訪，除了法律責任外，涉案當事人的行政責任以及相關幹部的督管責任，都會列為下一波釐清懲處的方向。

官員並透露，馬防部案件爆發後，引發陸軍司令部高度重視，已經針對全軍官兵展開自清和全面清查，並在陸軍所屬的「忠誠報」刊登全版的宣教資料，希望能降低類似案件的肇生率。

官員指出，這一波官兵全面清查，預計一周內完成，若有類似涉案情況，將依「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」所列的情節輕重，核予應有懲處，並且依法究辦。

