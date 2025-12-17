展開自信的翅膀 受獎者擔任陽光主持人

小杰與另一位籌備小組成員接受獲陽光基金會副執行長林瑞嬌頒獎肯定

陽光基金會每年九月開放燒傷、顏面損傷者及其子女申請獎助學金。今年（114年）中部地區包括苗栗、台中、彰化、南投四縣市，共有94人獲獎，頒發獎助學金近六十萬元。12月13日，基金會在南投半山夢工廠舉辦頒獎典禮，34位受獎人親自出席領獎。活動以「展開自信翅膀 │ 發現自己的光」為主題，延續去年「自我地圖大冒險」精神，透過自信塔與天使等活動環節，引導受獎人認識自我、提升自我肯定，並帶著今天的回憶與經驗，在人生路上展開自信翅膀，用屬於自己的光照亮前方。

陽光基金會副執行長林瑞嬌表示：「自信並不一定來自外在條件或亮眼成績，而是在一次次願意嘗試、相信自己、勇敢往前的過程中慢慢累積而成。面對生涯的不確定與迷惘，只要善用家人、師長與社會資源，就能在支持與陪伴中找到方向。我想告訴大家，失敗並不可怕，只要願意重新站起來，就仍然走在成長的路上。最後並感謝各界對獎助學金活動的支持，讓更多陽光的孩子們能在陪伴中建立自信，勇敢邁向未來。」

34位陽光獎助學金受獎人及與會者共同留影紀念

從受助者到助人者，成為照亮他人的光

今年首次擔綱活動主持人之一的小杰，曾是舞台下的受獎者。「外觀不同，很容易被欺負、被歧視，加上手術和就醫，其實很辛苦。」他說。隨著年齡增長，他學會不被外界眼光定義自己，「做好自己最重要。我知道每個人會走不同的路，而我選擇走我想走的那條。」

高中就讀餐飲科的小杰，因緣際會接觸社工系，找到了人生方向，並朝助人領域邁進。大學期間，他兼顧打工、課業、外地實習，自嘲是「時間管理大師」。這些能力源自他從小歷經艱辛的磨練。

小杰畢業後投身公部門工作，同時夢想攻讀社工碩士。「陽光基金會的獎助學金對我很重要，支持我勇敢追求社工研究所的夢想。」他在基金會活動中接觸到各式生命故事，「了解不同人的想法與經驗，讓我看到更大的世界，也更理解生命的多元。陽光基金會給我的不只是經濟支持，更是一種溫暖的陪伴與同行。」

他形容社工角色如「橋梁，陪著服務對象度過人生難關。」因為自身經歷，他更能理解他人的痛，也更懂得如何提供力量。

首次擔任主持人的小杰台風穩健、有條不紊

從舞台下到主持台，傳承夢想的火炬

小杰在113年參與陽光基金會獎助學金活動後，從受獎者轉變為付出的工作者。他說：「能從被幫助的人，變成能幫助別人的人，是一種成長的象徵。」

今年，他擔任114年度獎助學金主持人，希望用自身故事鼓勵更多孩子。「我想做些事，為受獎者提供實質支持，希望他們知道自己並不孤單。」對即將獲獎的學子，他的建議是：「不要勉強做不喜歡的事，要勇敢做真正喜歡的事。」

小杰回顧成長經歷：「走自己的路，也照亮他人的路。」若為自己的人生故事下標，他說：「我們不知道何方，但我們都前往的路上。」

撰文、攝影／陽光基金會