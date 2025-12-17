展開自信的翅膀 受獎者擔任陽光主持人
陽光基金會每年九月開放燒傷、顏面損傷者及其子女申請獎助學金。今年（114年）中部地區包括苗栗、台中、彰化、南投四縣市，共有94人獲獎，頒發獎助學金近六十萬元。12月13日，基金會在南投半山夢工廠舉辦頒獎典禮，34位受獎人親自出席領獎。活動以「展開自信翅膀 │ 發現自己的光」為主題，延續去年「自我地圖大冒險」精神，透過自信塔與天使等活動環節，引導受獎人認識自我、提升自我肯定，並帶著今天的回憶與經驗，在人生路上展開自信翅膀，用屬於自己的光照亮前方。
陽光基金會副執行長林瑞嬌表示：「自信並不一定來自外在條件或亮眼成績，而是在一次次願意嘗試、相信自己、勇敢往前的過程中慢慢累積而成。面對生涯的不確定與迷惘，只要善用家人、師長與社會資源，就能在支持與陪伴中找到方向。我想告訴大家，失敗並不可怕，只要願意重新站起來，就仍然走在成長的路上。最後並感謝各界對獎助學金活動的支持，讓更多陽光的孩子們能在陪伴中建立自信，勇敢邁向未來。」
從受助者到助人者，成為照亮他人的光
今年首次擔綱活動主持人之一的小杰，曾是舞台下的受獎者。「外觀不同，很容易被欺負、被歧視，加上手術和就醫，其實很辛苦。」他說。隨著年齡增長，他學會不被外界眼光定義自己，「做好自己最重要。我知道每個人會走不同的路，而我選擇走我想走的那條。」
高中就讀餐飲科的小杰，因緣際會接觸社工系，找到了人生方向，並朝助人領域邁進。大學期間，他兼顧打工、課業、外地實習，自嘲是「時間管理大師」。這些能力源自他從小歷經艱辛的磨練。
小杰畢業後投身公部門工作，同時夢想攻讀社工碩士。「陽光基金會的獎助學金對我很重要，支持我勇敢追求社工研究所的夢想。」他在基金會活動中接觸到各式生命故事，「了解不同人的想法與經驗，讓我看到更大的世界，也更理解生命的多元。陽光基金會給我的不只是經濟支持，更是一種溫暖的陪伴與同行。」
他形容社工角色如「橋梁，陪著服務對象度過人生難關。」因為自身經歷，他更能理解他人的痛，也更懂得如何提供力量。
從舞台下到主持台，傳承夢想的火炬
小杰在113年參與陽光基金會獎助學金活動後，從受獎者轉變為付出的工作者。他說：「能從被幫助的人，變成能幫助別人的人，是一種成長的象徵。」
今年，他擔任114年度獎助學金主持人，希望用自身故事鼓勵更多孩子。「我想做些事，為受獎者提供實質支持，希望他們知道自己並不孤單。」對即將獲獎的學子，他的建議是：「不要勉強做不喜歡的事，要勇敢做真正喜歡的事。」
小杰回顧成長經歷：「走自己的路，也照亮他人的路。」若為自己的人生故事下標，他說：「我們不知道何方，但我們都前往的路上。」
撰文、攝影／陽光基金會
