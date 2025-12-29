展開「環台執法巡查」！陸海警曝光編隊動態

共軍東部戰區今（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演，與此同時，大陸海警也宣布在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，並於稍早公布「環台執法巡查」示意圖。

共軍東部戰區今天在微博發布影片表示，開展「正義使命-2025」演習，東部戰區位台灣以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，於今天在台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展全球影響、東部戰區開展對海突擊等科目演練，並公告會在明天早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，今日開始，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，「這是按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動」。而在稍早，大陸海警也發布對台執法巡查示意圖，其中「2204編隊」位在台灣海峽、澎湖以南海域，「2203編隊」在西南海域，「1306編隊」位於東部海域，「1302編隊」則位於北部海域。

針對大陸東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

