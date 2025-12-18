屘壽司日式料理，鮮甜生魚片、澎湃海鮮丼、炙燒壽司

屘壽司有各種現點現做的和食、壽司、丼飯、單點小物，以當季新鮮漁貨和食材入菜，不定期還有新品推出，除了有提供熱茶無限續外，還有飲料和酒類可以單點，吃完飯後也可以再來份甜點，寵物只要不落地都可以帶進來。

室內座位給人感覺明亮溫馨，有吧檯的，也有四人座的。

日本熱麥茶 內用所提供的茶品，可以免費無限續，味道清甜溫潤，尾韻勾勒回甘滋味。

小菜 薑片和自製柚香蘿蔔，可以免費續 。

和風鱈魚肝 柴魚的和蔥花剛剛好綜合魚肝較重的味道，而脆甜帶一點點辛香的洋蔥，則是增加了爽口的口感，魚肝口感Q嫩，咀嚼或是含著的時候，味道好吃到有點迷人。

廣島炸牡蠣 有層次的酥脆感，裡面QQ軟軟的，有吸收到牡蠣的鮮，跟一點點的鹹味，咬開後牡蠣的湯汁在口中散開，除了Q嫩飽滿外，就是滿滿的海味鮮甜 。

綜合生魚片/6片 有海鱺、青甘、鮪魚，吃起來都很鮮甜。

綜合炙燒鮭魚5貫 一次滿足鮭魚的五種口味，有焦糖、明太子、起士、Q比沙拉、醬燒口味。

廣島生蠔 肥嫩飽滿的生蠔上有淋上一點點的柚子醋，一口吃下很過癮，很肥美、鮮甜，沒有腥味。

炙燒鮭魚手卷 酥脆鹹甜的海苔包裹著鮭魚炙燒後的油脂香味，魚肉的口感紮實鮮嫩，配上鮭魚卵的醬香，和魚卵咬開後的鮮甜湯汁。

(屘)特盛海鮮丼 匯聚了生魚片、天使紅蝦、北海道生食干貝、松葉蟹蟹膏，松葉蟹蟹肉、鮭魚卵，還有玉子燒，再搭配底部的醋飯，對我們來說澎湃又有飽足感。

精選鮮魚壽司8貫 可以吃到八種不同的魚類，很適合獨享一次滿足，也很適合分食共享 。

味噌湯 點壽司組合/丼飯就會均附味噌湯，可以免費再續。味噌的鹹香對我們來說剛剛好，有香味又不會太過於鹹膩。

沙拉 ( 芥子和風醬 ) 有芥子和風醬、凱薩醬兩種醬可以挑選，我們選擇了較為為清爽的芥子和風，也就是芥末加上和風醬的組合，酸甜的和風醬加上芥末的辛香點綴讓整碗生菜的味道變得更為豐富 。

茶碗蒸 口感滑嫩，有柴魚香和蛋香 。配料有香菇、蟹肉棒、蝦仁、魚板。

原味奶酪 奶香對我們來說還滿濃郁的，口感很柔滑和綿密，甜度不高、不膩口 。

店家名稱：屘壽司

所在地址：臺中市西屯區重慶路342號1樓

營業時間：17:00-22:00

