屠宰證明闢謠 新北攤商非販售現宰豬肉

【財訊快報／記者王宜弘報導】崴寶(7744)上櫃申請案已獲OTC通過，預計將於11月底正式轉上櫃掛牌。該公司在AI市場起飛之下，雲端物聯網兩大客戶在去年第四季起大拉貨，業績扶搖直上，去年大賺逾一個股本，今年上半年EPS 7.22元，今年將再創新高。崴寶精密2014年創立，由三位擁有逾20年機械零組件製造與組裝經驗的合夥人共同創立，專注於精密注塑、沖壓、CNC機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術。 團隊長期深耕國際市場，並以「一站式整合服務」協助客戶從設計、樣品開發、供應鏈整合到量產交付，縮短產品上市時程，提升全球競爭力。如今崴寶客戶涵蓋AI、雲端運算、車電、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子產業，展現公司客戶多元佈局之成果。 目前崴寶的海外生產基地主要分布於中國東莞及越南北寧省，產能比例為中國80%、越南20%，為迎接未來需求，已於越南北寧省取得約6340坪的新建廠基地，首期工程預計明年第二至第三季投產，並以模具事業為建置首要目標，補足越南當地供應鏈缺口。 此外，該公司董事會亦決議增資越南廠700萬美元，約新台幣2.11億元，用以投入新建廠工程建置。隨著新廠第一期啟用，可大幅提

財訊快報 ・ 8 小時前