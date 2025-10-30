屠宰證明闢謠 新北攤商非販售現宰豬肉

其他人也在看
公車開上分隔島 大都會客運補償乘客100元禮券
（中央社記者陳昱婷台北30日電）大都會客運一輛公車今天下午在台北市行駛時自撞分隔島，業者表示，駕駛長酒測值及工時都正常，對造成困擾表達歉意，請乘客主動向公司聯絡，將提供100元超商禮券作為補償。中央社 ・ 8 小時前
瑞格 抗體新藥進展亮眼
瑞格國際（REGiMMUNE）30日表示，公司以調節性T細胞（Treg）為核心研發主軸，除旗艦藥物RGI-2001正推進移植物抗宿主疾病（GvHD）後期臨床外，新一代抗體藥RGI-6004與AB08-H1的進展，顯示在「提升Treg」與「抑制Treg」雙軸策略上的布局逐漸成形。中時財經即時 ・ 7 小時前
疫調亂疑點多！ 取消機場免檢疫通道2／獨家／蘆洲水流公市場驚見「豬肉山」 老闆被「獵巫」偷宰豬？
豬肉禁宰令都已經超過一週了，怎麼還會有大量的豬肉能賣呢？有民眾發現，在蘆洲水流公市場，有豬肉攤賣三峽黑豬肉，豬肉塊量大到「堆成小山」，而其他豬肉攤沒肉可賣休息，質疑是不是偷宰。實際到豬肉攤求證，今（30日）休息，老闆喊冤，事先冷凍100多公斤豬肉，昨（29日）昨天都賣光了。鏡新聞 ・ 11 小時前
大發工業區地下廢塑膠處理廠火警 高市府環保局依法裁處並移送法辦
高市府環保局廿九日下午三時十二分透過AI雲端監控系統，發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查，發現欣O公司從事廢塑膠回收破碎作業，因為破碎機台運轉過熱，引燃堆置廢塑膠，產生明顯粒狀物，違反《空氣污染防制法》第三十二條規定，裁處十萬至五百萬元罰鍰；當日下午三時三十七分火勢撲滅，空污小組立即到場進行環境監測，五用氣體偵測器揮發性有機物(VOC)未檢出，火焰離子偵測器(FID)為3.9ppm，總懸浮微粒(TSP)為0.087mg/m3，數據無異常高值，請民眾無須擔心。(見圖)環保局今(卅)日說明，欣O公司於該處租賃廠房，堆置廢塑膠未符合設施標準貯存規定，違反《廢棄物清理法》第三十六條規定，裁處六千至三百萬元罰鍰；另未領有處理許可，逕行從事廢塑膠貯存及破碎處理，涉犯同法第四十 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」 整合全國去化量能
為了防堵非洲豬瘟疫情，農業部啟動全國廚餘禁止餵豬政策，連帶廚餘去化成各地難題；對此，環境部表示，已啟動成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，明（31）日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量。自由時報 ・ 10 小時前
9成豬肉攤商停業！台南針對市場攤商援助計畫出爐
面對非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁運、禁宰15天，豬肉攤商生計受影響，台南市目前已超過9成豬肉攤停業。台南市政府市場處指出，原則上擬定攤商援助計畫，針對公有市場全市294個豬肉攤（鋪）使用人，依禁宰天數（目前為15天）停收使用費，民有市場10月28日發函各市場管理委員會，研議疫情期間減收租金或提供因應措施。中時新聞網 ・ 1 天前
豬隻禁宰令衝擊！彰化麻糬名店停賣鹹麻糬 肉包店庫存剩三天
中部中心/李文華彰化報導因應非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁宰禁運，影響民生消費，彰化縣不少排隊名店，像是大元麻糬，使用的是溫體豬肉，現在也只好停賣招牌鹹麻糬；而鹿港阿煜肉包，庫存還剩三天，之後只能賣饅頭鹹蛋糕，業績恐怕掉七成。民視 ・ 1 天前
嘉義市率全台之先！豬肉攤租金全免一月 黃敏惠：防疫與民生並
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導非洲豬瘟疫情升溫，全台豬隻自即日起禁運、禁宰至11月6日中午，豬肉市場頓時陷入「斷肉期」。為協助受衝擊的豬肉攤商，嘉義...FTNN新聞網 ・ 1 天前
豬肉禁宰令延長10天！餐飲名店被迫放無薪假
豬肉禁宰令延長10天！餐飲名店被迫放無薪假EBC東森新聞 ・ 5 小時前
隧道驚見黑影！駕駛嚇到求神拜佛 警追查才知「拍影片」
萬聖節將近，男子開車經過高速公路基隆中山隧道，突然看到一個黑色人影，背對著車道站著，大約10分鐘後他折返，沒想到黑影又改成了正對著車道，嚇得他猛踩油門狂逃，心裡越想越毛，駕駛說直到隔天還魂不守舍，騎機台視新聞網 ・ 9 小時前
民團憂污染籲撤美稀土合作 泰政府稱技轉供應鏈發展
（中央社記者李宗憲曼谷30日專電）泰國民團今天赴美國大使館抗議，擔憂日前與美方簽署的稀土合作備忘錄將對環境造成傷害，且泰國可能成為美中奪取稀土的戰場，呼籲取消合作備忘錄。泰國政府表示，文件不具法律約束力，目的是技術轉移、供應鏈發展、增進關係。中央社 ・ 8 小時前
大中華記協、新北記協關懷光復災民 致贈慰問金
（記者林富貴／花蓮報導）為關懷花蓮縣光復鄉災民，大中華記者友好交流協會、新北市記者友好交流協會理事長林富貴，於 […]引新聞 ・ 10 小時前
獲美國消防師資訓練認證 消防署：消防發展里程碑
（中央社記者黃麗芸台北30日電）內政部消防署獲頒美國消防協會NFPA 1020消防師資訓練認證證書，署長蕭煥章今天表示，這象徵台灣的消防師資訓練體系已正式達到國際水平，為國內消防發展的重要里程碑。中央社 ・ 9 小時前
禁豬令效應？高雄外海攔截百噸走私肉 4櫃已發臭
禁豬令效應？高雄外海攔截百噸走私肉 4櫃已發臭EBC東森新聞 ・ 11 小時前
台北捷運環狀線Y03站開工 木柵路二段11/1起縮減
台北捷運環狀線南環段Y03站即將進入施工階段，捷運工程局的公告，自11月1日起，木柵路二段南側92號至102號將進行擋土排樁、人行道削減及排水箱涵改道等工程，工區內雙向車道將縮減至各一車道通行，預計將對該路段交通造成壅塞情形。中天新聞網 ・ 10 小時前
樂天桃猿11月2日舉行封王遊行！路線、簽名會活動細節一次看
樂天桃猿隊成功奪得2025年台灣大賽總冠軍，實現「桃猿制霸」！為慶祝這份喜悅，球團將於本週日 11月2日（日） 在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預計從樂天桃園棒球場出發，一路至桃園市政府廣場，與球迷朋友一同慶祝總冠軍榮耀。鏡報 ・ 10 小時前
台南以AI驅動智慧永續藍圖 邁向「大南方新矽谷」
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）以400年文化底蘊為基，台南市政府以市民需求為核心，以AI驅動城市治理與產業創新，台南市副市長趙卿惠今天表示，最終目標是打造「大南方新矽谷」，實現從「在地應用」到「全球輸出」。中央社 ・ 8 小時前
AI發威，崴寶今年獲利衝逾1.5個股本，11月底將轉上櫃掛牌
【財訊快報／記者王宜弘報導】崴寶(7744)上櫃申請案已獲OTC通過，預計將於11月底正式轉上櫃掛牌。該公司在AI市場起飛之下，雲端物聯網兩大客戶在去年第四季起大拉貨，業績扶搖直上，去年大賺逾一個股本，今年上半年EPS 7.22元，今年將再創新高。崴寶精密2014年創立，由三位擁有逾20年機械零組件製造與組裝經驗的合夥人共同創立，專注於精密注塑、沖壓、CNC機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術。 團隊長期深耕國際市場，並以「一站式整合服務」協助客戶從設計、樣品開發、供應鏈整合到量產交付，縮短產品上市時程，提升全球競爭力。如今崴寶客戶涵蓋AI、雲端運算、車電、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子產業，展現公司客戶多元佈局之成果。 目前崴寶的海外生產基地主要分布於中國東莞及越南北寧省，產能比例為中國80%、越南20%，為迎接未來需求，已於越南北寧省取得約6340坪的新建廠基地，首期工程預計明年第二至第三季投產，並以模具事業為建置首要目標，補足越南當地供應鏈缺口。 此外，該公司董事會亦決議增資越南廠700萬美元，約新台幣2.11億元，用以投入新建廠工程建置。隨著新廠第一期啟用，可大幅提財訊快報 ・ 8 小時前
獨家／蘆洲水流公市場驚見「豬肉山」 老闆被「獵巫」偷宰豬？｜#鏡新聞
豬肉禁宰令都已經超過一週了，怎麼還會有大量的豬肉能賣呢?有民眾發現，在蘆洲水流公市場，有豬肉攤賣三峽黑豬肉，豬肉塊量大到堆成小山，而其他豬肉攤沒肉可賣休息，質疑是不是偷宰？記者實際到豬肉攤求證，今天(30日)休息老闆喊冤，事先冷凍100多公斤豬肉29日都賣光了。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
「台鐵假期」明年初上線！搭車就能享套裝旅遊
台鐵公司將與旅行業者合作推出「台鐵假期」，透過車票互惠讓旅行社包裝套裝行程，並於台鐵設計的平台販售，原規畫今年下半年推出。台鐵公司今表示，目前正在簽約與事前準備階段，盼明年初可上線營運。中時新聞網 ・ 9 小時前