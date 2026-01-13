屠潔目標拿下金鐘61！ 運動科學揭開「國手奪牌關鍵」

屠潔領軍打造的運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》將於18日首播，鏡頭對準「比賽背後更精彩的那一塊」，深入解鎖台灣選手奪牌之前，最神秘也最關鍵的秘密武器「運動科學」。屠潔擔任製作人兼主持人，她表示目標直指第61屆金鐘獎，不僅站在鏡頭前訪談，更像陪跑者般深入選手訓練現場與心理狀態。

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》屠潔（圖／三立）

不同於只看輸贏的運動節目，《GO FOR GOLD 運科台灣隊》直接帶觀眾走進選手最真實的日常，包括壓力爆表的訓練現場、瀕臨極限的心理狀態，以及撐住他們的關鍵後盾。從數據分析、心理韌性訓練、AI 輔助備戰，到專業運科團隊的分工合作，節目以故事說科學，讓觀眾一邊感受熱血、一邊累積知識。

屠潔表示，節目從「運科」、「心理」與「平權」三個層面切入拍攝，希望讓觀眾看見選手更完整、真實的一面。為了讓內容更貼近選手日常，她也親自「身體力行」，配合受訪者挑戰各項運動訓練：「我做節目的心態，就是要先讓自己產生好奇。」也希望透過節目，把艱深的運動科學「翻譯」成人人都能理解的語言。

屠潔攜手陳念琴、吳詩儀、文姿云、張筑涵出席記者會（圖／三立）

拍攝過程中，她接受了不少體能訓練，其中最讓她印象深刻的就是拍手掌伏地挺身，以及模仿「蛤蟆跳」，直呼都是不小的考驗。由於身形嬌小，當她與拳擊國手陳念琴、吳詩儀實際對打時，只要對方手一頂住她的頭，她整個人就會「腳騰空、完全踢不到」，畫面相當逗趣，陳念琴也在一旁笑虧：「剛開始做體能的時候，就一直聽到她在哇哇叫。」

拳擊國手陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。她自認情緒管理不錯，但面對學弟妹在訓練上的態度問題，仍會忍不住「小崩潰」，笑說：「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」她也分享，許多時候在溝通與開導後，對方反而會理解到哭出來。

《GO FOR GOLD》把鏡頭對準「比賽背後更精彩的那一塊」，解鎖台灣選手奪牌前，最神秘也最關鍵的秘密武器——運動科學（圖／三立）

已離開第一線賽場的文姿云也分享，當年運動科學對她幫助極大，包含每月身體狀況分析，能精準掌握疲勞指數與身體狀況。不過她也提醒，「情蒐」並非適合每一位選手，自己曾因過度研究對手，反而在比賽時滿腦子都是對方，忘了自己的節奏，「其實很難控制，每個人都需要一段磨合期。」

而「輕艇激流國手」張筑涵則笑說，自己平時看起來偏 I 人、屬於慢熱型，但偶爾也會變得很 E。她認為運動項目中，體能與技巧缺一不可，屠潔也在一旁補充：「他們訓練完，連輕艇都是自己扛。」被問到選手生涯能走到幾歲，張筑涵表示，輕艇項目年齡限制相對少，「甚至懷孕後也可以再回來比賽」，而她個人目前最大的目標，就是挑戰洛杉磯奧運。

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》自1月18日起每週日上午11點於三立都會台首播，中午12點於《上山下海過一夜》YouTube頻道上架，精彩內容每週六12點15分亦可在中央廣播電台收聽。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導