屠穎來參加婚禮了！李國超「AI合成好友身影」 哽咽喊：我知道你有來

記者趙浩雲／台北報導

資深演員李國超與高欣欣愛情長跑將近20年，兩人於2020年登記結婚，登記滿5年後，12在台北維多麗亞酒店補辦婚宴，現場席開38桌，當天訪問時候李國超被問到是否有幫屠穎留一個位子，他忍不住情緒潰堤，在婚禮圓滿落幕之後，他透過AI合成與好友的照片向好友喊話：「我知道你有來！」

不過喜宴現場也藏著一段令人鼻酸的插曲。李國超當年以「藍天使合唱團」出道，團員之一、也是多年好友的屠穎，卻在今年11月驟然離世，未能親眼見證他的人生重要時刻。談及此事，李國超數度情緒潰堤，難掩哀傷。

廣告 廣告

李國超把故友屠穎的身影透過AI合成，想像他來參加了婚禮。（圖／翻攝自臉書）

李國超更在社群平台發文，透露特別以AI合成方式，將屠穎的身影放入婚禮畫面中，深情寫下：「我的婚禮，我最希望出現的嘉賓！我知道你有來！」短短幾行字，道盡對摯友的思念與不捨，文章曝光後破萬人按讚，紛紛留言「哥～好美的畫面！」、「相信屠穎老師，一直都在我們心裡！看那笑容」、「他在天上為你們高興」。

更多三立新聞網報導

男星巧遇「素顏霍建華」合體相似度100％！ 網友驚呼：根本是親兄弟

辛龍復出首度發聲！粉絲暖心鼓勵「唱進小巨蛋」 他感動狂回文致謝

獨家／徐亨突發表「不自殺聲明」 對外宣布這件事：最慘就是這樣而已

曾國城婚禮致詞脫口「男人海綿體很重要」 屈中恆：看我有四千金就知道

