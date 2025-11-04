屠穎回家了！兒淚別「我會照顧好媽媽」將為父親籌劃告別式

屠衡（左）不捨告別父親。（翻攝屠穎臉書）

資深音樂人、編曲大師屠穎1日在廣州意外猝死，消息震驚華語樂壇。他的家屬3日下午3點於廣州市殯儀館低調火化。今晚，屠穎的兒子屠衡透過社群，向天上的父親告白：「爸爸，我會照顧好自己、照顧好媽媽，會繼續好好生活，延續你那份對生命的熱愛與溫柔。我愛你。」字句令人不捨，而屠穎的骨灰也在家屬護送下，今順利抵達台灣家中。

屠衡也是音樂人，與父親情如兄弟知己，他不捨地說：「爸爸在2025年11月1日的廣州演出前，於飯店健身房運動時不幸在跑步機上摔倒，意外地離開我們。」他坦言，一切發生得太突然，讓家人至今仍難以接受，但希望能讓父親早日回家，因此家屬選擇於11月3日在廣州完成火化，

屠穎離世令各界悲慟不已。翻攝屠穎老師粉絲團臉書

屠衡也向外界傳達家人的感謝與哀思：「爸爸這一生過得非常精彩，也留下了許多美好又經典的作品。謝謝所有親朋好友的關心與悼念，謝謝你們參與爸爸豐富的人生。」並動情地說：「我知道爸爸騎著他最愛的哈雷去了一趟遠行，一路上吃美食、彈彈琴、偶爾下廚，像平常一樣做著自己喜歡的事，帥氣瀟灑的屠老師。」

文末，屠衡表示，父親的台北告別式將擇日舉行，時間及地點待確定後公布，「爸爸是個體貼的人，如果有想對他說的話請慢慢說給他聽，他會細細聽你們說的」。致力華語音樂發展幾十年的屠穎，留下無數經典編曲與作品，驟然離去令無數後輩與樂迷不捨懷念。



