屠穎昔日一句話將她推向民歌天后地位！鄭怡淚喊：以後我有問題要找誰

屠穎（右起）、鄭怡與小蟲昔日的珍貴合照曝光。翻攝鄭怡臉書

華語樂壇編曲大師屠穎昨（1日）驚傳於廣州猝逝，享壽62歲。這位曾為齊豫、周華健、張清芳、李宗盛等歌手操刀無數經典的音樂人，離世消息震撼整個演藝圈，眾歌手及音樂人發文追思，民歌歌后鄭怡今凌晨哀痛悼念，字裡行間滿是悲傷與不捨。

鄭怡坦言，得知消息當下簡直不敢相信，「昨天民歌高峰會練團時才聊到屠穎，怎麼今天就聽到惡耗？」她回憶與屠穎的初識是在拍譜唱片時，「他是藍天使樂團的鍵盤手」，兩人相識多年仍常笑談誰先出片，「最終《小雨來得正是時候》晚了幾個月，我是師妹」。

悲曝昔日相處點滴

鄭怡分享了一段珍貴往事，某次她從加拿大回台，與好友、同樣也是資深音樂人的小蟲喝咖啡時，特地打電話叫屠穎帶著《小雨來得正是時候》的黑膠，快來跟小蟲要簽名，結果那張唱片封套上留有三個重量級簽名「李宗盛、小蟲、鄭怡」，成為她心中無價的紀念。

談起在舞台上的合作，鄭怡滿懷感激地說，20年前她登上小巨蛋演出，屠穎叮囑她：「你一定要習慣戴耳機，因為場地大不可能到處放監聽喇叭。」一句話為她開啟舞台表演的新視野。

鄭怡悲曝往事懷念好友屠穎。翻攝鄭怡臉書

屠穎無私分享將她推向歌唱生涯新境界

五年前的「民歌45」演出，鄭怡終於得以與這位傳奇音樂總監正式合作。總彩排後，屠穎親自致電指導她：「唱〈月琴〉時把耳機轉大聲點，唱輕一點。」當她反問「第一句不是要石破天驚嗎？」屠穎回：「你用七成功力就已經石破天驚了。」她笑說，那一夜用老師的方法唱出「溫柔有力的〈月琴〉」，感動了許多人。

鄭怡感嘆，屠穎是她「亦師亦友的好朋友」，總是熱心、專業又真誠。「他對音樂充滿熱情，珍惜朋友，身為音樂總監非常盡責。」她動情回憶：「有一年，我們邊看跨年邊聊音樂，總能從他身上學到很多寶貴的經驗。近年來，他一直在音樂的路上帶領著我，屠穎不在了，我以後有問題要找誰呢？」她在文末哀痛地寫下：「親愛的老屠，天上可以組團了。」並向上天喊話，「不要再送走我的朋友了」。

屠穎一生奉獻給音樂，無論是舞台上的琴聲、錄音室裡的指導，還是他親手烹煮的料理，皆讓人懷念。如今他的琴聲雖已停歇，但他的作品將永留樂迷心中。

屠穎1日驚傳離世。翻攝屠穎臉書



