屠穎猝逝享壽62歲！台八女星悲痛悼念 不畏「喪沖喜」：婚前會去奔喪

記者趙浩雲／台北報導

62歲金曲獎最佳編曲人屠穎於1日驚傳在跑步機上跌倒驟逝，屠穎40年老友、同為紅極一時的樂團「藍天使合唱團」成員的李國超，得知噩耗後悲痛不已，在臉書上悲痛悼念好友，李國超妻子、演員高欣欣今（5）日也難過發文，並說她與李國超不會避諱「喪沖喜」的禁忌，即便他們在12月將舉辦婚禮，仍然會去悼念丈夫的摯友。

高欣欣感性發文表示，自己從卡帶、CD時代就熟知屠穎的名字，後來因丈夫李國超的關係，更時常在生活話題中聽見對方的名字，見證兩人從秀場、合唱團時期延續至今43年的深厚情誼。她難過的說：「前不久才見面聯絡的人，就這麼倒下沒了⋯⋯」

廣告 廣告

她回憶，噩耗傳來當日，李國超雙手顫抖、心急如焚地等待確認消息，最終仍盼不到奇蹟，「晚上11點我帶著食物回家，他忍不住的痛哭，止不住的淚水，瞬間爆發⋯⋯」

屠穎。（圖／翻攝自屠穎臉書）

儘管與李國超的婚禮即將於12月舉行，但高欣欣表示，11月4日屠穎的遺體將返家，「我認可該去接送，無需介意十二月份的婚宴」，更感性寫下：「我們已經收了你的電子禮金⋯⋯但現在您能來了吧？會給您留個位子。」

她也透露，屠穎原本說要參加婚禮，後來因演唱會檔期衝突無法出席，當下讓李國超相當失落，「他說只要有你在，就是定心丸⋯⋯因為老螺絲的表演，你是靈魂人物，你不在現場，他鼓打的都沒FU啊～」

更多三立新聞網報導

薛仕凌、阿達自首閃兵「王大陸一人整頓演藝圈」 她笑翻：根本功德無量

傅孟柏一年當兩種兵！原因曝「以為不用當」認了小失望 慘遭兄弟兵變

王子、粿粿大尺床照怎流出？苦主曝「這一步」害慘她：外遇拜託別拍裸照

《女外科2》男主又出事！薛仕凌閃兵「是否再換角」 電視台回應了

