屠穎猝逝圈內人齊哀悼 李麗芬號召捐款助遺體返台

資深音樂人、金曲編曲大師屠穎昨（1日）驚傳在廣州飯店猝逝，享年62歲。消息傳出後，眾星、音樂人紛紛發文悼念，資深歌手李麗芬今在臉書表示：「屠穎老師需要從廣州回來台灣。」她感嘆屠穎對華語音樂的貢獻深遠，因此發起號召，希望圈內人共同捐款，協助家屬聘用專機，將屠穎的遺體運回台灣。

屠穎是華語流行音樂的重要幕後推手，編曲作品超過千首，合作對象橫跨天王天后，包括齊豫、張信哲、辛曉琪、張學友等。他細膩的音樂語彙與對旋律的敏銳感受，使他成為業界最受敬重的音樂靈魂人物。

李麗芬今率先響應，協助家屬聘用專機，將屠穎的遺體運回台灣，她承諾個人將捐出10萬元，隨後音樂人于冠華與鍾興民也紛紛表態支持。李麗芬隨後又表示：「我們先等屠穎老師的家人的決定。」強調仍需尊重家屬意願，再決定後續安排。

李麗芬發文號召。翻攝李麗芬臉書



