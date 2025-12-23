屠穎猝逝辛曉琪「哭完冰、熱敷上台」 驚曝變態粉絲追求：新房貼滿結婚照

辛曉琪好友、也是她演唱會音樂總監屠穎猝逝，讓辛曉琪感嘆愛要及時。寬宏藝術提供

療傷天后辛曉琪將於2026年3月28日在北流開唱，今（23日）出席記者會時，談及合作多年的音樂總監屠穎於上月不幸猝逝，享壽62歲。辛曉琪回憶當時人在大陸演出，兩點接到屠穎驟逝的電話，但她晚上有演唱會，3點要開始妝髮，「只能哭完之後，冰敷熱敷一起來。」

經典歌曲〈味道〉正是屠穎編曲，當年兒子屠衡才2歲。去年辛曉琪演唱會還父子聯手，一個幫她彈keyboard、一個彈吉他，而且這次北流演唱會原本也由他擔任音樂總監，辛曉琪坦言：「頓時失去重心，不太敢相信這是真的。」

屠穎是永遠的音樂總監 感嘆：愛要及時

目前她正努力調適心情，辛曉琪表示：「樂手們也很有義氣，表示屠穎是永遠的音樂總監。」有感於音樂夥伴突然離開，辛曉琪呼籲「愛要及時，珍惜當下，不要再等了」，這次演唱會命名「好好愛 此刻」，是她提醒自己也提醒大家。

遇瘋狂粉絲「新房貼結婚照」！辛曉琪驚魂：毛骨悚然。

近日新生代歌手王ADEN因校園演出「擺臭臉」遭跨年晚會除名，出道多年的辛曉琪也被問及應對瘋狂粉絲的經驗，她透露曾遇過粉絲衝上台搶麥克風，但這些狀況都還好，最恐怖的是曾有粉絲連續一、兩年年寄信給她，甚至聲稱自己我買了兩人的新房，還佈置兩人的結婚照。這樣的騷擾讓她直呼「毛骨悚然」，只能請工作人員提高警覺。

川西旅行驚魂！辛曉琪高山症併發肺炎

現年63歲的辛曉琪體態保養得宜，但她透露今年前往川西稻城亞丁旅行時，意外引發嚴重高山症並併發肺炎，所幸經過治療後已康復且無後遺症。這場大病讓她更重視身體保養，強調生活作息必須正常、嚴禁熬夜。

她也分享飲食相當重要，若吃錯東西會導致身體慢性發炎。曾有一段時間偷懶不動的她，發現小毛病立刻找上門，因此現在堅持每天運動，感嘆身體會老實回饋，必須時刻保持警覺才能維持最佳狀態。「辛曉琪2026《好好愛 此刻》演唱會」門票將於本週12月26日(五)中午12:00全面啟售，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)、萊爾富及OK便利超商！



