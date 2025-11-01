屠穎突傳辭世震撼演藝圈！張宇悲慟道別「您是我強大且依賴的老師」

張宇發文哀悼屠穎老師。翻攝張宇十一郎粉絲頁臉書

62歲台灣資深音樂人屠穎，今（1日）突傳在跑步機上運動時摔倒猝逝，消息一出震驚演藝圈，屠穎合作過的歌手橫跨「半個華語樂壇」，兒子屠衡也是音樂人，稍早屠穎離世的消息傳出，歌手及音樂人紛紛發文悼念，張宇悲慟喊話「您就是我強大且依賴的編曲老師」。

屠穎原定在今晚廣州準備齊豫的演唱會，一早他還在臉書更新，轉發好友陳小霞的音樂會。據悉，屠穎今早在於廣州下塌飯店的健身房運動，在跑步機上不慎發生意外，再加上室內四周無人，被人發現時為時已晚，錯失搶救良機，屠穎的家屬一接到通知，立刻從台北飛往廣州處理相關事宜。

屠穎（右）的兒子也是音樂人。翻攝屠穎臉書

屠穎年輕時曾與李亞明、劉偉仁等人合組藍天使合唱團。1987年，他在翁孝良的鼓勵下，進入點將唱片擔任編曲，第一首作品就是綜藝天王胡瓜的〈大雨大雨一直下〉。屠穎過去合作過的歌手橫跨「半個華語樂壇」，兒子屠衡也是音樂人。

張宇稍早在社群發文慟別老師：「1994年開始製作自己的專輯，您就是我強大且依賴的編曲老師，還記得年復一年地，騎著機車送Demo到您家，順便跟阿琪姐哈啦個兩句，過幾天，我篤定能聽到自己原來只有骨幹的音樂，被賦予了更為深刻，且直擊靈魂的外衣。這一切歷歷在目！」

屠穎老師（中）與周華健（右）等藝人交情都很好。翻攝屠穎臉書

許茹芸的夯曲〈如果雲知道〉也是屠穎的代表作之一，音樂人許常德悼念：「沒有屠穎的編曲，如果雲知道這個裡，就沒有天空。」許茹芸不捨寫下：「那些年，我唱的許多歌，都有屠穎老師細膩而深情的編曲，他的音樂讓情感有了形狀，也讓這些回憶都變得更加深刻美麗。」黃鶯鶯也難過說：「這消息太突然．心裡沉沉的。 願你在天堂安好，一路走好。」



