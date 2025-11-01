屠穎編織〈會有那麼一天〉動人旋律 林俊傑淚謝老師「無私奉獻」

林俊傑深夜發文悼念屠穎老師。翻攝林俊傑IG

華語音樂界傳出噩耗！知名編曲大師屠穎驚傳1日在廣州下榻飯店意外身亡，享壽62歲。不幸消息傳出後，多位音樂圈好友以及曾與屠穎合作過的歌手，紛紛表達哀悼之情。金曲歌王林俊傑深夜透過社群悲慟悼念屠穎老師，「感謝您為華語樂壇的無私奉獻」。

屠穎是華語流行音樂界舉足輕重的編曲大師，出道以來參與無數經典歌曲製作，包括楊丞琳〈曖昧〉、〈左邊〉、周華健〈愛相隨〉、張宇〈用心良苦〉等代表作，作品橫跨三十餘年，無數膾炙人口的經典好歌皆出自他手中；林俊傑的歌曲〈會有那麼一天〉，其動人旋律也是由屠穎編織而成，JJ得知不幸消息後難過不已，沉痛表示：「感謝您為華語樂壇的無私奉獻，您的音樂將繼續流傳，一路走好。」

林俊傑深夜發文悼念屠穎老師。翻攝林俊傑IG

資深音樂人陳子鴻寫下「45年的老友，一路好走」；林隆璇回憶：「當年我把〈流言〉寫成簡譜後就出國了，半個月回來聽到您光看譜竟能編出我心中的所有細節，甚為震驚，不知道您是怎麼辦到的。謝謝您，永遠的音樂大師-屠穎老師！一路好走。」許常德則動情表示：「沒有屠穎的編曲，《如果雲知道》裡就沒有天空。」感嘆屠穎在音樂旅途中離開。

據悉，屠穎1日早晨還曾更新社群媒體，狀態看似良好。據悉，他當天一早在飯店健身房跑步時意外摔倒，因周圍無人，延誤救援時機。家屬聞訊後已緊急飛往廣州處理後事。而他原訂擔任齊豫廣州演唱會的樂手，意外發生後，主辦單位以「團隊成員突發意外」公告，緊急宣布演唱會延期。

屠穎1日驚傳意外離世。翻攝屠穎臉書



